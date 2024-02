Top Gear ad Ercolano: puntata speciale sul Vesuvio per il noto show automobilistico

Top Gear, il popolare programma prodotto dalla BBC dedicato agli appassionati di auto, sbarca ad Ercolano: la versione australiana dello show ha scelto la cittadina vesuviana per chiudere la puntata speciale dedicata all’Italia.

Ad Ercolano sbarca Top Gear Australia

Per il ritorno sui piccoli schermi australiani dopo circa 10 anni di sospensione, la produzione di Top Gear ha scelto di dedicare uno degli episodi al Bel Paese: un percorso dedicato alle eccellenze automobilistiche italiane partito da Maranello, attraversando Bologna e Roma per concludersi sui tornanti del Vesuvio, ad Ercolano.

Così, da via Osservatorio 22 al piazzale di quota 1000 sono sfrecciate, nella giornata di ieri 8 febbraio 2024, tre fuoriserie che il mondo ci invidia: una Ferrari, una Maserati ed una Pagani. Poco è trapelato sui dettagli delle riprese che saranno poi presentate in TV (e non sappiamo ancora se e quando saranno disponibili anche per il pubblico italiano). È verosimile pensare che le supercar siano state guidate dai tre presentatori dell’edizione del ritorno per lo show BBC dell’isola oceanica: Beau Ryan, Blair Joscelyne e Jonathan LaPaglia.

♬ suono originale – Ciro Buonajuto @cirobuonajuto Top Gear Australia ha scelto Ercolano come tappa finale della sua puntata in Italia! La strada che porta al Vesuvio è stata percorsa da una Ferrari, da una Maserati e da una Pagani! Ecco un estratto della mia intervista agli amici australiani! #vitadasindaco

Buonajuto: “Benvenuti nella città più bella del mondo”

A fare gli onori di casa il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che con orgoglio ha pubblicato sui social alcuni scatti della memorabile giornata: “La nostra città è stata la tappa conclusiva della puntata che ha attraversato l’Italia partendo da Maranello, attraversando Bologna e Roma e raggiungendo il Vesuvio”, ha scritto il primo cittadino.

“I tornanti sono stati percorsi da una Ferrari, una Maserati ed una Pagani, mostrando al mondo la loro potenza e l’eleganza. Un ringraziamento speciale a tutto il team di produzione, alla Polizia Locale e a tutti quelli e che hanno reso possibile questo incredibile evento. Ercolano brilla ancora una volta!“ ha poi concluso.

Un Buonajuto che è apparso divertito e che ha dato il benvenuto allo staff del programma chiacchierando con Joscelyne – uno dei presentatori conosciuto come Moog – in perfetto inglese. “Ercolano è la città più bella del mondo”, ha detto a Moog, che gli ha poi chiesto: “Qual è la cosa più buona da mangiare qui?”. Ed il sindaco: “Qui tutto è buonissimo, Ercolano è una città fantastica per i turisti”.