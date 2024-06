Venerdì 21 giugno si terrà la Festa della Musica a Ercolano. I residenti del quartiere “Vic e Mar”, grazie all’evento organizzato dal Parco Archeologico di Ercolano, il Comune di Ercolano e la Packard Fondazione Packard Humanities Institute, saranno protagonisti assieme a ognuno che parteciperà all’iniziativa “O’ Vic e Mar in Fest”.

“O’ Vic e Mar”, la Festa della Musica a Ercolano tra incantevoli melodie e street food

L’evento serale unirà il Parco archeologico alle aree adiacenti di via Mare e a piazza Carlo di Borbone attraverso un percorso libero animato all’insegna della musica e dello street food locale.

Dalle ore 18 a mezzanotte del 21 giugno le strade e le piazze risuoneranno di musica e di voci, di scambio di idee e street food.

L’evento ha l’intento di stimolare e potenziare la rete di relazioni per rafforzare il nodo, simbolo identitario del Parco Archeologico, e fare da catalizzatore per altre iniziative per una sempre migliore e più estesa fruizione del patrimonio ercolanense, non solo archeologico ma più ampiamente culturale, da parte di residenti e non.

A breve il programma con i dettagli di O’ Vic e Mar in Fest 2024.