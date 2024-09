Pretendevano soldi dai pendolari per aprire i tornelli agli ingressi delle stazioni tra Torre Annunziata ed Ercolano facendo entrare i passeggeri. Gli episodi, segnalati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sono stati portati all’attenzione del presidente dell’Eav Umberto De Gregorio che ha proceduto alle verifiche del caso. Una volta individuati gli estorsori, visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso e raccolte le prove necessarie del reato, gli stessi sono stati fermati e arrestati alla stazione di Torre.

Circumvesuviana, sgominata banda di estorsori alle stazioni di Ercolano e Torre Annunziata

“Ringrazio il presidente De Gregorio per aver proceduto con la necessaria tempestività a verificare quanto avevamo denunciato sull’odioso fenomeno dell’estorsione di denaro ai passeggeri in cambio dell’apertura dei tornelli. Rendere le stazioni più sicure deve essere la priorità nell’interesse non solo dei pendolari ma anche dei lavoratori che si trovano esposti alla violenza e all’arroganza dei criminali”. Queste le parole di Borrelli.