VIDEO/ Ercolano, “signora” getta un sacco di spazzatura per strada: ripresa dalle telecamere

A Ercolano una donna è stata ripresa mentre butta un sacchetto della spazzatura per terra, davanti ad un’auto parcheggiata, come se nulla fosse. Un gesto incomprensibile e di una inciviltà che lascia spiazzati, senza parole per la sua mancanza di senso.

Il video l’ha pubblicato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che ha condannato così quanto accaduto: “Senza vergogna, davvero senza vergogna! Come ripeto da tempo, non smetterò di pubblicare i video di chi continua a sporcare la nostra Ercolano con gesti incivili. Ma questo episodio ha davvero superato ogni limite: una “signora” nella centralissima via IV Novembre che abbandona un sacco nero pieno di rifiuti ai lati della strada”.

“Ha persino avuto la sfacciataggine di guardarsi intorno per assicurarsi di non essere vista dalle telecamere. A chi pensa di farla franca, voglio dire una cosa chiara: le telecamere ci sono, i controlli sono costanti e le sanzioni sono pesanti. Ma non basta. Serve uno scatto d’orgoglio da parte di tutti noi. Dobbiamo combattere insieme per difendere la nostra città e mettere fine a questa vergogna”.