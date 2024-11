“Mi avete spezzato il cuore principesse”: la mamma di Sara e Aurora, morte nell’esplosione

Ha affidato il suo immenso dolore ai social mamma Lucia, la donna che ha perso due delle sue figlie, Aurora e Sara, nella tragica esplosione avvenuta ad Ercolano, in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. Le due ragazze, sorelle gemelle di 26 anni, si trovavano lì per lavorare ma hanno perso entrambe la vita.

Esplosione Ercolano, parla la mamma delle sorelle gemelle morte

“Mi avete spezzato il cuore voi due principesse. Il mio dolore è immenso e indescrivibile” – ha scritto la donna sui social postando un commovente video delle sue figlie. La donna è stata una delle prime a recarsi sul posto della tragedia, insieme all’altra figlia, nonché sorella delle vittime.

L’esplosione si sarebbe verificata poco dopo le 14 in uno stabile di contrada Patacca 94, al confine tra i comuni di Ercolano, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio. Tre le vittime di questa inconcepibile tragedia: oltre alle sorelle a perdere la vita è stato anche Samuel Tafciu, un 18enne di origini albanesi ma residente da anni a Ponticelli, papà di una bimba di soli 4 mesi.

“Sara, Aurora, dove siete? Ora come faccio senza di voi” – queste le parole strazianti di mamma Lucia dopo aver appreso della scomparsa delle sue figlie. Le salme dei tre ragazzi sono state trasferite presso il Policlinico di Napoli dove saranno eseguite le autopsie.

Le gemelle, una bionda, l’altra bruna, vivevano a Marigliano insieme alla mamma, all’altra sorella e una bambina di 5 anni, figlia di Aurora e nipotina di Sara. Pare che fossero cresciute senza papà, scomparso prematuramente, e che si dessero da fare attivamente per mandare avanti la famiglia. Proprio per questo avevano deciso di accettare quel lavoro in fabbrica occupandosi del confezionamento dei fuochi d’artificio.

Sia per loro che per il 18enne di Ponticelli si trattava del primo giorno di lavoro in quella fabbrica abusiva che risulterebbe intestata ad una bambina. Intanto pare che il proprietario sia stato individuato e le indagini proseguono per ricostruire l’intera dinamica della vicenda.