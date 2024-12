Il Comune di Ercolano assume tirocinanti: come presentare la domanda

Possibilità di effettuare tirocini al Comune di Ercolano. L’amministrazione cittadina, in convenzione con Mestieri Campania s.c.s. Agenzia per il Lavoro, ha aderito al progetto GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Sono stati attivati percorsi di tirocinio, in tutto 4, per 16 tirocinanti.

Tirocini al Comune di Ercolano: 4 progetti

Il Comune di Ercolano ospiterà quindi 16 tirocinanti iscritti al programma GOL. Nello specifico i requisiti richiesti dalla misura sono:

– Presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale che attesti la condizione di

svantaggio;

– Patto di servizio rilasciato dal Centro Per l’Impiego di competenza con indicazione del percorso Lavoro e Inclusione;

– C2 Storico rilasciato dal Centro Per l’Impiego di competenza;

– Did rilasciato dal Centro Per l’Impiego di competenza.

Come presentare domanda

I requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura. La durata dei tirocini è di 12 mesi per un’indennità di 500 euro al mese erogata direttamente dalla Regione Campania. La figura professionale richiesta per l’attivazione dei tirocini è: 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali (area amministrativa).

Per poter partecipare è necessaria l’adesione al programma GOL da fare presso il Centro per l’impiego di competenza. Per potersi candidare bisogna accedere alla piattaforma CLIC LAVORO CAMPANIA (https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx) e inserire il codice vacancy n° 0500024211000000000188274 entro e non oltre l’11/12/2024.