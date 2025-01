Pizzeria MenaRita, quarto furto in un anno: “In 4 hanno rubato 20 euro, stanche di riparare danni”

Ancora un furto alla pizzeria MenaRita, al confine tra Torre del Greco ed Ercolano: è il quarto colpo in poco più di 12 mesi.

Furto da MenaRita, quarto colpo in un anno

Prima la grande paura, poi la rabbia ed infine l’unica scelta possibile: quella di “prenderla con filosofia”. Non c’è pace per Silvana e Sabrina, che da anni gestiscono il ristorante pizzeria MenaRita in via D’Annunzio 1 ad Ercolano, al confine tra la città degli scavi e Torre del Greco.

L’ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 12 gennaio 2025: “Siamo state allertate attorno alla mezzanotte dalle persone che vivono nei pressi della pizzeria”, racconta Silvana, “ci hanno chiamate dicendoci che stava andando a fuoco il locale: in realtà si trattava della nebbia esplosa dal nuovo antifurto che abbiamo fatto installare, scambiata per il fumo di un incendio”.

Quella sera, raccontano le responsabili, la chiusura era avvenuta in anticipo poiché il forte vento ed il maltempo che imperversava nel napoletano aveva scoraggiato molti dall’uscire di casa: quindi le strade deserte avevano spinto a guadagnare qualche ora di riposo in più.

In quattro per rubare 20 euro

Ma nella notte tra domenica e lunedì di riposo non ce n’è stato affatto: giunte sul posto, Silvana e Sabrina non hanno potuto fare altro che constatare quanto accaduto. I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso spaccandola e distruggendo la vetrata.

I malviventi si sarebbero poi introdotti nel locale ma l’attivazione immediata dell’antifurto nebulizzante avrebbe impedito loro di “operare” in tranquillità. L’unica cosa che sono riusciti a sottrarre è stata la cassetta con gli spiccioli.

Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza è stato poi riscontrato che i malviventi si sarebbero mossi in gruppo: “Si vede una persona che entra nel locale, una che resta in auto e due soggetti che presumibilmente fanno da ‘palo’. Quattro persone per rubare circa 20 euro. Cosa si aspettavano di trovare?”.

In un anno nessun riscontro dalle indagini. “Prese di mira? Non crediamo”

Magro bottino per i malfattori che, per la quarta volta in poco più di un anno, colpiscono il ristorante pizzeria MenaRita: una sequela di eventi cominciata nel novembre del 2023 ciascuno rivelatosi più oneroso per i danni alla struttura che per i soldi o il materiale effettivamente sottratto.

“In precedenza sono state sottratte delle bottiglie di vino e spumanti, ma ci sembra incredibile muoversi in quattro per rubare solo questo. Siamo state prese di mira? Non credo. Non abbiamo mai ricevuto minacce o cose del genere. Inoltre, abbiamo saputo che nella stessa sera sono stati tentati furti anche ad altre attività della zona ma senza successo, quindi davvero non sappiamo spiegarci il motivo”, spiega Silvana.

“Allo stesso modo, non sappiamo se si tratta dei ladri delle volte precedenti perché nonostante le denunce non abbiamo mai avuto alcun riscontro da parte delle forze dell’ordine. Vorremmo saperlo anche noi se si tratta della stessa banda, possiamo immaginare di si ma dovrebbe dircelo chi di dovere”, racconta.

Alla fine, la passione per questo lavoro ha la meglio: “Andiamo certamente avanti, abbiamo già riaperto e siamo pronte ad accogliere i nostri clienti, ma non nascondiamo che siamo stanche di continuare a riparare danni. Non escludiamo di valutare lo spostamento in altre zone, evidentemente questa è troppo poco sicura e nessuno riesce a far nulla per risolvere la questione”.