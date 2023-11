Pizzeria e ristorante MenaRita: due nomi che diventano uno soltanto. Due anime che si mettono insieme, prima nella vita e poi nel lavoro per dare il via a qualcosa di speciale nel panorama della ristorazione nell’area vesuviana.

MenaRita, pizzeria ristorante: la “casa azzurra” di Silvana e Sabrina

Al confine tra Ercolano e Torre del Greco da sei anni c’è un piccolo paradiso azzurro: un locale su strada, con le sue grandi vetrate che da un lato permettono, anche simbolicamente, di integrarlo con il territorio nel quale è orgogliosamente radicato e renderla una realtà easy, disimpegnata, senza fronzoli; dall’altro costituiscono un confine tra il mondo di fuori ed il mondo di dentro.

Entrando in quest’ultimo ci si sente avvolti dal mare, dall’azzurro e dal bianco, dai legni dei vascelli e dal profumo delle onde: è il piccolo grande mondo di Silvana D’Alessio e Sabrina Nocerino, le due simpaticissime titolari di MenaRita: “Il nome deriva dall’unione dei nomi delle nostre madri che non ci sono più: Mena e Rita. Hanno sempre cucinato in modo delizioso: la cucina è una tradizione di famiglia e cerchiamo di ricordarle anche nei nostri piatti”. Silvana e Sabrina sono compagne nella vita e nella loro attività: “Lavorare con la propria partner è bello – spiega Silvana – ma noi siamo fortunate perché io mi occupo della cucina e lei, nell’altra stanza, della pizzeria. Se lavorassimo fianco a fianco sarebbe guerra tutti i giorni! (ride, ndr)”.

Un amore ed un affiatamento che le hanno portate ad intraprendere, per una serie di circostanze di vita, quest’avventura imprenditoriale e culinaria: quasi un segno del destino per due ragazze che hanno i sapori partenopei nel DNA.

Sabrina: “Turisti chiedono la pizza con l’ananas, ma che orgoglio servire i sapori della nostra terra!”

A 8 anni Sabrina scappava da casa per andare a lavorare in un ristorante vicino casa sua: una passione che nasce dalla tenera età. Oggi si occupa di gestire tutto ciò che riguarda la pizzeria. Ma non parlatele di pizza contemporanea: “Da noi si mangia la classica “ruota di carro”: c’è sicuramente un lavoro di ricerca anche in questo, perché curiamo gli abbinamenti, le materie prime che devono essere del territorio e di primissima qualità e la lievitazione che è minimo 24 ore”.

Gli unici per i quali si possono fare eccezioni sono i turisti: “Cerchiamo sempre di accontentarli: ci hanno chiesto la famigerata “pizza con l’ananas”, ci sono quelli che vogliono metterci sopra gli spaghetti, o i camalari – ci spiega – ma c’è sempre un grande orgoglio nell’offrire i prodotti della nostra terra”. Come i pomodori del piennolo, un prodotto tipico di Ercolano e del Vesuvio, che arriva sui tavoli di MenaRita direttamente da una coltivazione familiare; come anche i latticini che vengono forniti da selezionate aziende della Penisola Sorrentina. Questi ingredienti trovano la loro apoteosi in una delle specialità della casa, la pizza MenaRita, o pizza Vesuvio: doppio strato di impasto con all’interno ricotta di bufala, pomodorino del piennolo, salsiccia nostrana e provola di Sorrento.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

“Come un pranzo in famiglia la domenica”: parola di chef Silvana

Anche Silvana lavora da piccola nel mondo della ristorazione, prima in sala e poi in cucina, dove tuttora è impegnata. “Noi offriamo piatti tradizionali perché chi viene a mangiare deve sentirsi in famiglia: come in un tipico pranzo della domenica“. Ma il tutto è condito con un tocco di (grande) personalità: “Noi offriamo specialità di mare, ma vogliamo anche accontentare il turista che chiede i piatti classici italiani, come la carbonara“. I piatti di terra trovano quindi spazio in questo ristorante dove, già dall’ingresso, ci si sente immersi nell’azzurro, nei profumi e nelle sensazioni del golfo di Napoli: “Il nostro legame con il mare è fortissimo, sia perchè è a 300 metri da qui, sia perché in famiglia ci sono persone che si occupano di vendita di prodotti ittici: ci riforniamo da loro e quindi siamo certe che la qualità e la sicurezza sono sempre massime“.

Profumi e sensazioni che accompagnano anche un’altra grande specialità della casa: “E’ una genovese di mare: la facciamo con il tonno. Ma solo se la qualità del pescato lo permette”. Un piatto particolare che spinge i clienti più affezionati a ritornare appositamente per mangiarlo. Ma nel menù non mancano il più classico spaghetto ai frutti di mare o le ricercate linguine al gambero rosso.

“Tornano da MenaRita perché si sentono in famiglia”

I clienti, appunto, sembrano apprezzare proprio questa atmosfera conviviale, familiare. Uno staff tutto al femminile che un po’ è segno del destino ed un po’ trasmette ai clienti un inconscio senso materno: “Molti vengono anche per stare in nostra compagnia, oltre che per mangiar bene. Quando manca qualcuna di noi due, si domandano il perché. A noi piace intrattenerci con loro, avvicinarci ai tavoli per conoscerci meglio”. E questo stare totalmente a proprio agio è uno dei motivi per i quali poi ritornano volentieri.

MenaRita offre anche il servizio di asporto e consegna, oltre quello ai tavoli. Gli spazi sono allestiti anche per cerimonie familiari come compleanni, comunioni e battesimi. Senza i fasti delle grandi ville: qui sembrerà di essere a bordo di un vascello, cullati dalle onde e dal verace entusiasmo di Silvana e Sabrina. Dove è normale trovarsi nel piatto il pescato di qualche minuto prima oppure i tipici sapori della cucina delle nostre mamme e nonne.

Per provare quest’esperienza basta andare ad Ercolano, in via Gabriele D’Annunzio 1, a pochissimi passi dal confine con Torre del Greco. Per info e prenotazioni: 333.3738725.