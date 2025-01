Ercolano, 60 nuove telecamere di sorveglianza cittadina: per l’inaugurazione arriva il Prefetto

Potenziata la videosorveglianza ad Ercolano: nella città degli scavi arrivano 60 nuove telecamere con lettura targa. Per l’occasione, in città arriva il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che visiterà la centrale operativa.

Videosorveglianza, 60 nuove telecamere ad Ercolano

Sarà presentato ufficialmente presso il comando della polizia municipale di Ercolano il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina, che prevede 60 nuove telecamere, di ultimissima generazione, con sistema di rilevamento automatico delle targhe, che si andranno ad aggiungere alle 250 già presenti sul territorio con centrale operativa presso il CNS.

L’evento seguirà il comitato presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a Villa Campolieto alle ore 10,30, che verterà sul contrasto degli sversamenti e degli incendi dolosi dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, con un focus per l’area vesuviana.

All’inaugurazione del sistema di videosorveglianza, con visita presso la centrale operativa, cuore tecnologico del sistema, parteciperanno il Prefetto di Napoli e le più alte cariche territoriali delle forze dell’ordine e dell’arma.

Le parole del sindaco Buonajuto

Con i suoi 20 km quadrati di territorio, la città di Ercolano, al centro del golfo di Napoli, accoglie ogni anno oltre mezzo milione di visitatori per le proprie attrazioni culturali tra le quali spiccano gli scavi archeologici. Il potenziamento della videosorveglianza sarà un plus per la città sotto l’aspetto ricettivo oltre che per l’ordinaria gestione dei circa 50.000 ercolanesi residenti.

“E’ un risultato storico per la nostra comunità. Siamo passati da appena 20 telecamere, di cui solo 6 funzionanti, a un sistema tecnologicamente avanzato, dotato di 310 dispositivi, distribuiti in modo strategico su tutto il territorio di Ercolano, di cui 60 capaci di leggere e tracciare le targhe di ogni veicolo in transito sulle nostre strade”, ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto.

“Questo progetto rappresenta un cambiamento radicale per la nostra comunità: uno strumento di prevenzione e controllo che ci permetterà di tutelare al meglio i cittadini, promuovendo il rispetto delle regole e prevenendo i reati. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza urbana e diffondere la cultura della legalità, in ogni suo aspetto”, ha concluso il sindaco Buonajuto.