Tragedia nella notte a Ercolano, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima era a bordo di uno scooter, come passeggero, condotto da un amico di 26 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, andando a impattare contro alcune auto in sosta lungo corso Italia.

Il 27enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.