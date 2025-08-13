Franco Ricciardi in concerto a Ercolano, show in piazza a ingresso gratis: come prenotare

La serata del 13 agosto 2025 trascorrerà all’insegna della grande musica a Ercolano: dalle ore 22:00 sarà, infatti, possibile assistere al concerto di Franco Ricciardi, uno degli artisti più amati della scena canora napoletana, ad ingresso gratis.

Franco Ricciardi in concerto a Ercolano: l’ingresso è gratis

L’appuntamento è in Piazza Pugliano, dalle ore 22:00, dove cittadini e visitatori potranno riunirsi per trascorrere una piacevole serata estiva, al ritmo dei più celebri tormentoni dell’amatissimo artista partenopeo.

L’evento è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma “Ercolano = Legalità + Turismo”, progetto incluso nel “Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025”. La serata si inserisce nella programmazione estiva promossa dal Comune di Ercolano, un cartellone che unisce cultura, musica e impegno civile. Un’occasione imperdibile per vivere insieme la bellezza di Ercolano e godersi lo show di uno degli artisti più amati, in uno dei luoghi simbolo della città.

Lo spettacolo è completamente gratuito ma per poter accedere all'area del concerto sarà obbligatoria la prenotazione da effettuare attraverso la piattaforma Eventbrite, fino ad esaurimento dei posti disponibili.