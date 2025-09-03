Sagra del Pesce Fresco a Ercolano: 3 giorni tra fritture e specialità a ingresso gratis

Torna a Ercolano l’attesissima Sagra del Pesce, la grande festa dedicata alle prelibatezze di mare che si terrà dal dal 5 al 7 settembre 2025, dopo il primo appuntamento di successo dello scorso agosto. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano, con il patrocinio del Comune. L’ingresso è gratis.

Sagra del Pesce 2025 a Ercolano: l’ingresso è gratis

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’appuntamento di fine estate più amato dalla cittadinanza torna con un nuovo imperdibile weekend dedicato al gusto e alla solidarietà. L’intero ricavato della kermesse, infatti, sarà destinato alle attività assistenziali della Croce Rossa di Ercolano.

Ancora una volta mare, musica e cucina locale si fondono in un’esperienza unica che consentirà ai partecipanti di degustare pesce fresco e non solo, tra primi, sfizi, secondi e dolci che delizieranno anche i palati più esigenti. Il tutto in un’atmosfera conviviale, allietata, ad ogni serata da musica dal vivo.

Gli stand, allestiti in via Papiri Ercolanesi, presso il parcheggio degli Scavi di Ercolano, saranno aperti dalle ore 20:30. Nei giorni 5, 6 e 7 settembre si esibiranno “I Musici Abusivi”, contribuendo a sostenere le attività benefiche della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano.

“La grande sagra del pesce. Torna l’appuntamento più gustoso ed esclusivo dell’anno. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano ti invita a sei serate imperdibili tra sapori di mare, musica e tanto divertimento. Fritture e specialità di pesce, musica dal vivo e animazione, area ristoro attrezzata, ampio parcheggio disponibile e soprattutto tanta solidarietà. Il ricavato andrà a sostegno della attività della CRI di Ercolano. Vieni a mangiare bene e a fare del bene” – si legge nell’annuncio diffuso dalla Croce Rossa.