Giornalismo e archeologia digitale: a Ercolano il corso dell’Ordine dei giornalisti della Campania

Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 15:30, presso l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano, si terrà il corso di formazione per giornalisti dal titolo “La comunicazione digitale del patrimonio archeologico”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano.

Dopo i saluti istituzionali di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Odg Campania, e di Corrado Piscopo, funzionario delegato alla Direzione del Parco, interverranno Francesca Cantone, responsabile della promozione e comunicazione del Parco, che illustrerà il tema “La comunicazione digitale a Ercolano”, e Carlo Avvisati, giornalista e scrittore, con l’intervento “Raccontare l’archeologia”.

Un ponte tra cultura e informazione

I lavori saranno conclusi da Francesco Bellofatto, presidente della Commissione Cultura dell’Odg Campania, mentre la moderazione sarà affidata a Simona Buonaura, vicepresidente e componente della stessa Commissione.

L’iniziativa rientra nella missione del Parco Archeologico di Ercolano come hub territoriale per la valorizzazione e la diffusione della cultura, con particolare attenzione ai linguaggi della comunicazione contemporanea.

Un’occasione di aggiornamento professionale

Il corso fa parte del programma di formazione continua dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e offrirà ai partecipanti un approfondimento sulle strategie digitali per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma ufficiale: www.formazionegiornalisti.it/login.

