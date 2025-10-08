Regionali Campania 2025, Liberti ufficializza la candidatura con il PD: “Una politica tra la gente”

Sala gremita al Museo Archeologico Virtuale (MAV) di Ercolano per il convegno “Verso le Elezioni Regionali della Campania”, promosso dal Partito Democratico. L’incontro, carico di partecipazione ed entusiasmo, ha visto la presenza di iscritti, simpatizzanti e cittadini provenienti da tutta l’area vesuviana, riuniti per discutere il futuro politico della regione.

Tra i momenti più attesi, l’intervento di Antonio Liberti, che ha confermato ufficialmente quanto già annunciato dal segretario del circolo locale Antonello Cozzolino: la sua candidatura alle Elezioni Regionali della Campania con il Partito Democratico.

“Una politica che torna tra la gente”

Nel suo discorso, Liberti ha ripercorso il suo impegno politico e civile, parlando di una “politica che torna tra la gente, che mette al centro il lavoro, la sicurezza, la politica globale vista con occhi diversi, i giovani e il diritto a restare nel proprio territorio”. Un intervento appassionato, accolto da lunghi applausi, in cui ha richiamato l’esigenza di una nuova stagione di partecipazione e di speranza per la Campania.

“Serve ricostruire un rapporto autentico tra cittadini e politica – ha sottolineato Liberti – perché troppi giovani oggi scelgono di emigrare, troppi cittadini si sentono abbandonati. Il nostro compito è rimettere al centro l’essere umano, le sue necessità, i suoi sogni. Questa è la politica che intendo rappresentare. I giovani? Piena stima in loro, basta vedere le manifestazioni per Gaza con le bandiere della Palestina e senza bandiere di partito: orientati verso la giustizia sociale, disorientati verso la politica”.

Il sostegno di Paola De Micheli

A chiudere i lavori è stata l’On. Paola De Micheli, già Ministro e figura di riferimento nazionale del PD, che ha espresso pieno sostegno alla candidatura di Liberti, definendolo “un uomo che rappresenta il popolo e l’autenticità di quella politica che non esiste più”.

Nel suo intervento, De Micheli ha ricordato che “questa regione è una regione potente, non solo perché è tra le più popolose e ricche di bellezze naturali, ma perché è una grande regione di persone operose, basti pensare alla sua straordinaria filiera agricola. È da qui che deve ripartire una politica fatta di umanità, concretezza e passione civile, ed Antonio ‘da Ercolano’ è l’esempio perfetto di unione tra popolo e politica”.

All’incontro hanno portato i saluti istituzionali Antonello Cozzolino (segretario PD Ercolano), Marco Cozzolino (presidente PD Ercolano) e Giuseppe Annunziata (segretario PD metropolitano).