A Villa Favorita si mangia e si fa del bene per “Il sorriso di Gennaro”: appuntamento il 22 ottobre

Un evento di beneficenza, quella vera, legata al territorio, accenderà il cuore di Villa Favorita ad Ercolano: appuntamento mercoledì 22 ottobre, dalle ore 18:00 alle 23:00.

Villa Favorita, l’evento di beneficenza per “Il sorriso di Gennaro”

Villa Favorita ad Ercolano diventerà palcoscenico di solidarietà grazie all’evento “Il sorriso di Gennaro”, promosso sotto il patrocinio dei Comuni di Ercolano e Portici, della Fondazione Ente Ville Vesuviane e di Punto V Office Store.

L’iniziativa nasce dall’impegno di chef Antonio e Gennaro Tecchia e di alcuni chef stellati, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alla famiglia di Gennaro, bambino affetto da paralisi cerebrale infantile con difficoltà di deglutizione, alimentato tramite PEG, che non cammina né parla.

La missione: raccogliere fondi per un trattamento in Messico

La missione è chiara: sostenere la famiglia nel tentativo di un trattamento sperimentale presso la clinica Neurocytonix in Messico, specializzata nell’utilizzo del Cytotron, una tecnologia che potrebbe stimolare la formazione di nuove connessioni neurali e offrire speranza anche in condizioni complesse.

L’evento sarà un’occasione per unire gusto e generosità: showcooking, degustazioni gourmet, specialità street food, musica live e ospiti d’eccellenza accompagneranno la serata, che punta non soltanto a raccogliere denaro, ma a sensibilizzare e far rete attorno a una causa così delicata.

Chef, attività ed istituzioni insieme per il piccolo Gennaro

La storia di Gennaro ha toccato molte persone, a partire dai genitori, che, pur immersi in una battaglia quotidiana, continuano a cercare ogni opportunità di cura e miglioramento possibile. L’evento “Il sorriso di Gennaro” si propone di dare voce a questa speranza, trasformando la generosità collettiva in un sostegno concreto.

Chiunque voglia contribuire, partecipando o diffondendo l’iniziativa, sarà parte attiva di un gesto che, più che un evento, è un atto di comunità e affetto per Gennaro e la sua famiglia. L’appuntamento è per mercoledì 22 ottobre dalle ore 18 alle 23 presso Villa Favorita, in via Gabriele D’Annunzio 36 ad Ercolano.