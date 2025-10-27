Vesuvio Live

Con Fico a Villa Signorini anche il Club Terra Viva di Luigi Libra, tra musica ed eccellenze campane

Ott 27, 2025 - Giuseppe Mennella

Il Club Terra Viva di Luigi Libra a Villa Signorini incornicia l’evento che ha accolto il candidato presidente Roberto Fico: l’occasione giusta per dare spazio alle eccellenze nostrane della musica e dei sapori.

Il Club Terra Viva di Luigi Libra a Villa Signorini con Fico

Un incontro tra politica, arte e territorio ha animato la splendida cornice di Villa Signorini a Ercolano, dove si è tenuto l’evento promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, guidato dal deputato Alessandro Caramiello, con la partecipazione dell’onorevole Roberto Fico.

Una serata dedicata alla costruzione di una nuova visione per il Mezzogiorno, tra proposte concrete, riflessioni e momenti di forte impatto emotivo.

A impreziosire l’incontro, la partecipazione del cantautore Luigi Libra, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo e presidente del Club Terra Viva, che ha presentato il videoclip del suo brano “Libertà”.

Un titolo che racchiude un messaggio potente e universale: quello della pace, della fratellanza e della non violenza, in un’epoca segnata ancora da conflitti e divisioni.

Libra: “La cultura come linguaggio per unire i popoli”

“Nel 2025, alle soglie del 2030, parlare ancora di guerra è una sconfitta prima cristiana, poi umana. Bisogna tornare a credere nella cultura come strumento di pace”, ha dichiarato Libra, sottolineando come la musica possa ancora oggi rappresentare un linguaggio capace di unire i popoli.

Dopo la proiezione della clip, il Club Terra Viva ha offerto ai presenti una degustazione di eccellenze enogastronomiche campane, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione del territorio.

Tra i protagonisti della tavola: il Pastificio Setaro, la Cillo Macelleria & Grill, la Casearia Lanza, Rescigno Pane e Derivati, le Cantine Mariano Sabatino, la Gelateria Artigianale Colibrì, la Pasticceria Del Giudice, Pink House – La Polacca Aversana, il Cioccolato Mario Gallucci e il ristorante Anticus.

Un connubio perfetto tra gusto, cultura e impegno civile che ha confermato la vocazione del Club Terra Viva a promuovere il talento e l’identità del Made in Campania, valorizzando le imprese locali e i volti che rendono grande la regione.

Tra politica e arte, il messaggio finale è arrivato chiaro: lo sviluppo del Sud passa anche attraverso la cultura e la capacità di creare rete tra persone, idee e territori. E la serata di Ercolano ne è stata una dimostrazione concreta — dove la passione per la propria terra si è unita, ancora una volta, alla voglia di costruire un futuro migliore.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano