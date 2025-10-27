Con Fico a Villa Signorini anche il Club Terra Viva di Luigi Libra, tra musica ed eccellenze campane

Il Club Terra Viva di Luigi Libra a Villa Signorini incornicia l’evento che ha accolto il candidato presidente Roberto Fico: l’occasione giusta per dare spazio alle eccellenze nostrane della musica e dei sapori.

Il Club Terra Viva di Luigi Libra a Villa Signorini con Fico

Un incontro tra politica, arte e territorio ha animato la splendida cornice di Villa Signorini a Ercolano, dove si è tenuto l’evento promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, guidato dal deputato Alessandro Caramiello, con la partecipazione dell’onorevole Roberto Fico.

Una serata dedicata alla costruzione di una nuova visione per il Mezzogiorno, tra proposte concrete, riflessioni e momenti di forte impatto emotivo.

A impreziosire l’incontro, la partecipazione del cantautore Luigi Libra, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo e presidente del Club Terra Viva, che ha presentato il videoclip del suo brano “Libertà”.

Un titolo che racchiude un messaggio potente e universale: quello della pace, della fratellanza e della non violenza, in un’epoca segnata ancora da conflitti e divisioni.

Libra: “La cultura come linguaggio per unire i popoli”

“Nel 2025, alle soglie del 2030, parlare ancora di guerra è una sconfitta prima cristiana, poi umana. Bisogna tornare a credere nella cultura come strumento di pace”, ha dichiarato Libra, sottolineando come la musica possa ancora oggi rappresentare un linguaggio capace di unire i popoli.

Dopo la proiezione della clip, il Club Terra Viva ha offerto ai presenti una degustazione di eccellenze enogastronomiche campane, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione del territorio.

Tra i protagonisti della tavola: il Pastificio Setaro, la Cillo Macelleria & Grill, la Casearia Lanza, Rescigno Pane e Derivati, le Cantine Mariano Sabatino, la Gelateria Artigianale Colibrì, la Pasticceria Del Giudice, Pink House – La Polacca Aversana, il Cioccolato Mario Gallucci e il ristorante Anticus.

Un connubio perfetto tra gusto, cultura e impegno civile che ha confermato la vocazione del Club Terra Viva a promuovere il talento e l’identità del Made in Campania, valorizzando le imprese locali e i volti che rendono grande la regione.

Tra politica e arte, il messaggio finale è arrivato chiaro: lo sviluppo del Sud passa anche attraverso la cultura e la capacità di creare rete tra persone, idee e territori. E la serata di Ercolano ne è stata una dimostrazione concreta — dove la passione per la propria terra si è unita, ancora una volta, alla voglia di costruire un futuro migliore.