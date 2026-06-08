Inseguito e accoltellato nella paninoteca, violenza a Ercolano: 17enne all’ospedale Maresca

Notte di sangue a Ercolano dove un ragazzo di 17 anni è stato inseguito e accoltellato, finendo al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Ercolano, ragazzo di 17 anni inseguito e accoltellato

Stando a quanto emerso, l’aggressione sarebbe partita da via Plinio. Qui il giovane, a bordo del suo scooter, sarebbe stato speronato più volte da due soggetti, anche loro a bordo di un motociclo, che tentavano di farlo cadere dal mezzo.

Il 17enne si sarebbe rifugiato nei locali di una paninoteca vicina ma anche lì i suoi aggressori lo avrebbero raggiunto dando il via ad un sanguinoso e violento attacco. La vittima, infatti, è stata colpita con calci, pugni e diverse coltellate.

Il 17enne, incensurato, è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco dove poco dopo è stato dimesso con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano per avviare le indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Al momento non si conoscono i motivi alla base della discussione, sfociata in violenza, né sono stati identificati gli aggressori. Saranno le indagini a fornire ulteriori notizie sui responsabili e il movente dell’aggressione.