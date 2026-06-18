Ercolano, scatta l’ordinanza: vietato circolare in costume per la città

Niente più passeggiate a torso nudo o in costume da bagno per le vie di Ercolano. Il sindaco Antonietta Garzia ha firmato una nuova ordinanza, valida fino al 30 settembre 2026, che introduce il divieto di circolare o sostare in abbigliamento da spiaggia nel perimetro urbano della città vesuviana. Un provvedimento pensato per tutelare il decoro, la vivibilità e il rispetto degli spazi pubblici, sia per i residenti che per i turisti.

Il divieto si applica in modo capillare: nelle vie cittadine e nei parchi pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico locale e all’interno di uffici pubblici ed esercizi commerciali. L’unica eccezione, naturalmente, riguarda le aree destinate alla balneazione e le spiagge, dove il costume da bagno rimane ovviamente consentito.

Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori

Chi non rispetta l’ordinanza andrà incontro a sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro. I controlli sul territorio sono affidati al Comando di Polizia Municipale di Ercolano, che vigilerà sul rispetto delle nuove disposizioni per tutta la durata estiva del provvedimento.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ercolano per chi volesse consultarne i dettagli.

Una scelta di civiltà per una città che si rispetta

Con questo provvedimento, il sindaco Garzia lancia un messaggio chiaro: godere del mare e dell’estate è sacrosanto, ma farlo nel rispetto della città e di chi la vive ogni giorno è altrettanto importante. Ercolano, con il suo straordinario patrimonio storico e archeologico, è una meta sempre più frequentata: preservarne il decoro urbano è una priorità che riguarda tutti, cittadini e visitatori.