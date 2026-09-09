Ercolano si prepara a rinnovare una delle tradizioni più sentite della città: le celebrazioni della Madonna del Subacqueo, previste per il 12 settembre.

La statua della Madonna del Subacqueo

La Madonna del Subacqueo e dei Pescatori è stata collocata nel 1981 sui fondali marini di Ercolano a circa 15 metri di profondità, nel tratto di mare conosciuto come “Scoglio Francese”. La statua bronzea costituisce un simbolo di devozione e di memoria, posto nelle acque ercolanesi per omaggiare tutte le persone che hanno perso la vita in mare, mantenendo vivo il loro ricordo.

Il santuario subacqueo ercolanese, inoltre, terzo in Italia dopo quello del Cristo degli Abissi di San Fruttuoso di Camogli e del Vervece di Massa Lubrense, attrae ogni anno subacquei provenienti da tutta Italia.

Le celebrazioni di settembre

La festa della Madonna del Subacqueo e dei Pescatori di Ercolano si svolge tradizionalmente la prima o la seconda domenica di settembre. Ha inizio con la processione della statua dalla chiesa di Santa Maria di Loreto fino al mare, dove viene celebrata la Santa Messa. Al termine della celebrazione, la statua viene affidata ai subacquei, che la trasportano in mare per riportarla nel suo santuario sottomarino.

Durante la processione marina, le imbarcazioni dei pescatori accompagnano il corteo, mentre vengono ricordate con preghiere e omaggi le vittime del mare. La festa si conclude, poi, con la benedizione della corona, che sarà posta accanto alla statua, e la deposizione di quest’ultima sul fondale marino. Si tratta di un momento particolarmente significativo per la città di Ercolano, in quant espressione di profondo legame fra territorio, religione e mare.

Per quest’anno il raduno alla chiesa di Santa Maria di Loreto è previsto alle 10.30, con successiva partenza in bus per il porto di Granatello. Alle 11.30 è, invece, prevista la partenza con imbarcazione per il Largo Favorita, con rientro al modo del Granatello alle 13.00.