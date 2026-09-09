Meraviglia a Torre del Greco, open day gratis per gli aspiranti velisti: come partecipare

Sabato 12 settembre 2026 si terrà un open day organizzato dal Circolo Nautico di Torre del Greco, un’intera mattinata dedicata a bambini e ragazzi che intendono approcciarsi al mondo della vela.

Open Day al Circolo Nautico di Torre del Greco per aspiranti velisti

Un appuntamento dedicato alla vela e ai giovani e giovanissimi intenzionati ad avvicinarsi a questo affascinante sport. L’Open Day si terrà dalle 9:30 alle 13:00 presso la banchina di levante del porto, lì dove sorge la sede del circolo guidato dal presidente Gianluigi Ascione.

Per l’occasione, i tecnici del sodalizio torrese si dedicheranno agli aspiranti velisti che vorranno approcciarsi alla vela, salire in barca, provare l’emozione del mare e scoprire il percorso sportivo del circolo. Dai primi bordi fino all’attività agonistica e alle regate: un vero cammino di crescita sportiva, tecnica e personale.

La partecipazione alla giornata del 12 settembre è gratuita ma è indispensabile la prenotazione presso la segreteria del Circolo Nautico di Torre del Greco. Per chi vorrà poi iscriversi sono già fissate le quote per la stagione sportiva 2026/27 (che daranno diritto a due sedute di allenamenti alla settimana): iscrizione 50 euro, quota mensile 60 euro. In regalo a tutti i nuovi iscritti il borsone ufficiale del circolo.