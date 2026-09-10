Apre il Villaggio dei Giochi gratis in Campania: twister, campana e gioco dell’oca giganti

Domenica 27 settembre 2026 al Centro Commerciale Campania arriva ColorAdd Games, un’area gioco allestita presso Piazza Campania che trasformerà il cuore del centro in un grande spazio di attività pensate per coinvolgere grandi e piccini, avvicinandoli, in modo semplice e divertente, al tema del daltonismo.

Apre il villaggio del Gioco al Centro Commerciale Campania

Il Centro commerciale Campania rafforza il proprio impegno sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione con l’introduzione di ColorAdd, il sistema universale che associa ai colori semplici simboli grafici, permettendone il riconoscimento anche alle persone daltoniche.

L’appuntamento è dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Dal mattino fino a sera, dunque, i partecipanti potranno cimentarsi con Twister, campana e gioco dell’oca in formato gigante, giochi da tavolo, attività interattive e artistiche e un grande Coloring Wall, sperimentando un modo diverso di interpretare e riconoscere i colori.

Inoltre, saranno presenti pannelli informativi e brevi test visivi dedicati al tema del daltonismo, per conoscere più da vicino una condizione che può essere difficile da riconoscere, soprattutto nei bambini. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che ha portato ColorAdd anche nella segnaletica del Centro Campania, con l’utilizzo dei simboli nei parcheggi, sui cestini della raccolta differenziata e sulle mappe della Galleria, con l’obiettivo di rendere le informazioni legate ai colori più accessibili.

L’evento in Piazza Campania è gratuito, aperto sia agli adulti che ai bambini. Per partecipare è necessario scaricare l’App Io&Campania.