Chi era Rebecca, turista morta a 24 anni. I genitori: “Amava Napoli, ci è tornata più volte”

Dolore a Napoli per la scomparsa di Rebecca Pepe, la turista di Lecce morta a soli 24 anni a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì in via Anton Dohrn.

Chi era Rebecca Pepe: la turista di Lecce morta a Napoli

Rebecca era in vacanza a Napoli con un gruppo di amici. Un soggiorno di relax e divertimento in una delle città che più amava, terminato in tragedia proprio due giorni prima della partenza. Domenica sarebbe dovuta tornare nella sua Lecce e, invece, sono stati i genitori a raggiungerla all’Ospedale del Mare, accompagnandola negli ultimi istanti della sua vita.

“Rebecca adorava Napoli, dove era stata già più volte. Era una ragazza solare che amava la vita. I suoi genitori adesso si aspettano che venga fatta giustizia. La giovane età di chi l’ha investita si può giustificare solo in parte. Di sicuro si è di fronte a una condotta irresponsabile, aggravata dalla fuga di chi ha lasciato al suolo una ragazza” – fanno sapere i genitori tramite l’avvocato Giuseppe Gatti, raggiunto da La Repubblica.

La 24enne lavorava in una pasticceria di Lecce ed era solita trascorrere il tempo libero con i suoi amici. La giovane è deceduta nella mattinata di ieri all’Ospedale del Mare, dove era ricoverata da venerdì. Il 19enne alla guida dell’auto coinvolta nello schianto si sarebbe costituito proprio mentre erano in corso le indagini per identificarlo.

“Il Sindaco di Napoli, unitamente alla Giunta e all’intera Amministrazione Comunale, esprime il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Rebecca Pepe, la studentessa di soli 24 anni travolta da un’auto in viale Anton Dohrn. In questo momento di sofferenza, la città di Napoli si stringe con affetto, vicinanza e rispetto attorno ai familiari, agli amici e alla comunità di provenienza della giovane” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare il personale medico dell’Ospedale del Mare per l’impegno profuso in questi giorni, ribadisce la condanna per ogni condotta irresponsabile alla guida e conferma il massimo impegno per garantire la sicurezza sulle strade cittadine”.