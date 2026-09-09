A Napoli apre il Villaggio del Chewing Gum: un percorso interattivo gratis per tutti

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 in Piazza Dante, a Napoli, sarà allestito il villaggio del Chewing Gum Day, il tour gratuito e itinerante di Perfetti Van Melle che celebra la ricorrenza internazionale della gomma da masticare.

A Napoli apre il villaggio del Chewing Gum: l’ingresso è gratis

Il tour italiano parte proprio dalla città partenopea, animando Piazza Dante tra giochi, installazioni e tante attività per grandi e piccini. La piazza napoletana ospiterà un’area esperienziale con Airstream personalizzato e svariate iniziative che coinvolgeranno intere famiglie nel racconto di un prodotto che ha conquistato diverse generazioni.

Dopo la tappa partenopea, l’evento toccherà altre città italiane, come Roma e Milano, trasformando le più grandi piazze nazionali in luoghi di gioco, scoperta e divertimento. I partecipanti avranno l’opportunità di toccare con mano la storia dei marchi più amati del settore, da Vigorsol a BigBabol, passando per Daygum e Brooklyn.

“Per festeggiare il Chewing Gum Day, il mondo del chewing gum si mette in viaggio. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: in ogni città i visitatori possono esplorare un Airstream interamente personalizzato, un percorso che racconta la storia del chewing gum, le sue curiosità e i benefici per la salute orale, con contenuti divulgativi e accessibili. E la prima tappa sarà… Napoli! Vieni a trovarci” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

Il villaggio sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.