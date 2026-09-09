Non ce l’ha fatta Rebecca: la turista investita a Napoli è morta a 24 anni

Non ce l’ha fatta Rebecca Pepe, la turista di Lecce morta a soli 24 anni dopo essere stata investita, lo scorso venerdì, a Napoli, in via Antonio Dhorn.

Investita a Napoli, è morta la turista di Lecce: aveva 24 anni

La giovane studentessa, stando a quanto rende noto Il Mattino, si sarebbe spenta questa mattina dopo 4 giorni di ricovero presso la Rianimazione dell’Ospedale del Mare. A seguito dello schianto avrebbe riportato un violento trauma cranico che non le avrebbe lasciato scampo.

L’incidente si è verificato intorno alle 23 quando la 24enne, in compagnia di un gruppo di amici, stava attraversando il Viale Dohrn, dal lato mare, verso la Villa Comunale. Giunta al centro della careggiata e’ stata investita da un autoveicolo che percorreva la stessa strada con direzione di marcia Piazza della Repubblica. Subito dopo l’impatto il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso.

Proprio mentre erano in corso le attività investigative, il conducente della autovettura, un giovane di 19 anni, responsabile dell’investimento e della fuga con omissione di soccorso si è costituito. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga, gli è stata ritirata la patente, l’autoveicolo è stato sottoposto in sequestro.

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, per risalire al responsabile dell’incidente, si sono avvalsi dell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, dei dati delle telecamere cattura targhe e della collaborazione di un testimone che, a bordo della sua auto ferma nel traffico della corsia opposta, aveva assistito alla terribile scena ed ha consegnato al personale dell’Infortunistica le immagini della dashcam della sua auto.