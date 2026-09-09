Cade dalla finestra e precipita giù dal terzo piano: è morto un bambino di 5 anni

Tragedia a Genova, nel quartiere Begato, dove un bambino di soli 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano di un palazzo.

Genova, precipita dalla finestra: morto bambino di 5 anni

Stando a quanto rende noto SkyTg24, il dramma si sarebbe consumato intorno alle 12:30 di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto dal balcone dell’abitazione, precipitando nel vuoto e schiantandosi sull’asfalto, poco distante dai garage del condominio. Il tutto sotto gli occhi increduli dei residenti che hanno allertato tempestivamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il bambino per poi trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale pediatrico Gaslini. Nonostante i tentativi messi in campo dai medici, per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni si sarebbero rivelate troppo gravi, causandone il decesso.

Anche la mamma, sotto shock per l’accaduto, sarebbe stata accompagnata in ospedale. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità per la perdita improvvisa e prematura di un piccolo cittadino.