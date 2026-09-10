Al Santobono la tecnologia innovativa per curare i bambini: è il primo ospedale d’Italia

L’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli raggiunge un altro importante traguardo, diventando il primo in Italia a dotarsi di una piattaforma di ultima generazione per l’analisi multimodale a singola cellula: una tecnologia altamente innovativa che rappresenta una delle più avanzate frontiere della ricerca biomedica, ponendosi come una risorsa efficace per diverse malattie pediatriche oncologiche e non solo.

Nuova tecnologia al Santobono di Napoli: è il primo d’Italia

L’AORN Santobono Pausilipon IRCCS si è reso protagonista di un ulteriore significativo passo nel percorso di crescita della ricerca scientifica in ambito pediatrico, inaugurando un nuovo tecnologico strumento per la single-cell analysis. La nuova apparecchiatura, che è già in funzione, consentirà di studiare con un livello di dettaglio senza precedenti le caratteristiche biologiche delle singole cellule, grazie all’integrazione di tecniche avanzate di citometria ad alta dimensionalità e di imaging cellulare in tempo reale.

Un approccio altamente innovativo che permetterà ai ricercatori di comprendere più a fondo i meccanismi alla base di numerose patologie pediatriche oncologiche e non solo, arrivando a sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più mirate per i piccoli pazienti.

“L’acquisizione della nuova tecnologia, frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti l’area della ricerca, gli uffici amministrativi, il provveditorato e la Bioingegneria, rafforza il ruolo del Santobono Pausilipon come centro all’avanguardia nella ricerca pediatrica e rappresenta un investimento destinato ad accelerare gli studi nell’ambito dell’oncologia pediatrica, delle malattie immunologiche dell’età evolutiva e della ricerca traslazionale applicata alla biologia cellulare” – ha commentato Peppino Mirabelli, neodirettore della struttura complessa di Patologia Clinica dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS.

“Il riconoscimento dell’Azienda come IRCC conferma la vocazione del Santobono Pausilipon a coniugare assistenza, ricerca e innovazione. La scelta di investire in infrastrutture scientifiche di ultima generazione testimonia la volontà di mettere a disposizione dei ricercatori strumenti sempre più avanzati, con l’obiettivo di trasformare rapidamente i risultati della ricerca in benefici concreti per i piccoli pazienti. Con questa acquisizione consolidiamo ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento nazionale nella ricerca pediatrica, confermando l’impegno a portare l’innovazione scientifica sempre più vicino ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie” – ha spiegato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS.