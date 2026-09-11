Oktober Festival, apre il villaggio gratis bavarese a Napoli: fiumi di birra, concerti e ospiti

Dal 18 al 20 settembre e dal 25 al 27 settembre 2026 a Napoli torna Oktober Festival, l’evento che rivisita la ricorrenza tedesca che si terrà tra gli spazi del parco divertimento Edenlandia.

Oktober Festival 2026 a Napoli: l’evento all’Edenlandia

Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, con oltre 25 mila presenze registrate, Edenlandia ospiterà ancora una volta il celebre Festival che unisce alla tradizione bavarese l’energia, la musica e i sapori della nostra cultura. L’appuntamento è previsto per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre fino all’una di notte ma il fiume di birra scorrerà anche nel weekend successivo, dal 25 al 27 settembre, quando il PalaEden si trasformerà nel PalaPaulaner, cuore dell’evento con le cene in stile Oktoberfest.

Saranno quindi due i weekend che animeranno Edenlandia con l’allestimento tra i viali di un vero e proprio villaggio bavarese, ad ingresso gratuito, oltre a attività di intrattenimento e musica dal vivo. Ospite d’eccezione del Festival sarà Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto del PalaPaulaner venerdì 18 dalle ore 21:00.

Saranno tanti gli artisti che si esibiranno nei sei giorni della festa della birra, dalla musica emergente di Anash a quella neomelodica di Susy Graziano, passando per “Canta che ti passa” di Ciro Salatino con la miss Mariacristina Lucci e il dj Armando La Monica.

Grande attesa anche per la Neomelodic Night di Zazzy e Greg Rega, per la Partenope Music di “Una festa esagerata” e per Scandal – Queen Tribute dedicata ai successi dei Queen ma anche per Raffaele Assante con Broadway 081. Non mancheranno i balli sulle note dei dj-set di Marcello Barra, Mariano K. e Giorgio Bracci, così come la poliedricità di Dauria e la comicità di Emanuel Ceruti e Paco De Rosa che si esibiranno sul palco centrale del palco alternandosi con i popolari fenomeni di Tik Tok Enzo Bambolina e Anna Suarato.

La funambolica performance circense dell’Uomo Cannone darà il via a tutte le serate dell’Oktober Festival, atterrando dopo il volo nella piazza centrale di Edenlandia. Tanti saranno anche i conduttori delle serate del PalaPaulaner, da Valentina Cuscuna’ a Diego Laurenti, Mery Esposito e Raf o’ pazz, Arianna Petillo e Alesol.

Il festival della birra di Edenlandia sancirà il gemellaggio gastronomico tra la Baviera e Napoli con il cuoppo di pesce di Peppe di Napoli, la cornetteria italiana di Fabio, la pasta live dello Spadellatore, le spighe di Antony e le parigine di Ciano che sfideranno il classico Hendl il pollo croccante e saporito con patate, lo Schweinshaxe ovvero lo Stinco di maiale accompagnato da crauti o patate e il sempre classico Würstel.

Edenlandia sarà sempre il luogo del cuore e della magia per i più piccoli con tutte le giostre storiche ma soprattutto con un’area dedicata alle famiglie per attività, laboratori, animazione consentendo anche ai più piccoli di vivere l’esperienza del festival grazie agli animatori di OK TI CI PORTO.

“Siamo davvero onorati della fiducia del prestigioso partner Paulaner, una delle Sei Sorelle di Monaco oltre che una delle più antiche birrerie, fondata nel 1634, a cui è esclusivamente concesso di spillare birra all’Oktoberfest di Monaco. Saremo all’altezza con un grande sforzo organizzativo per far diventare Oktober Festival un appuntamento fisso con un impatto positivo su turismo, ristorazione e intrattenimento, non curandoci delle imitazioni. Vogliamo una festa per unire mondi diversi tra convivialità, divertimento e spettacolo. L’evento sarà articolato in diverse zone del parco, ognuna caratterizzata da esperienze differenti tra food, birra, spettacolo, musica, giostre e intrattenimento, con diverse formule e pass dedicati” – ha dichiarato Gianluca Vorzillo, ideatore di Oktober Festival e patron di Edenlandia.