ORGOGLIO TORRESE: il Comandante Miele si conferma eccellenza mondiale nella prevenzione sanitaria sulle crociere

Martina Siano

Autrice di documentari e format d'inchiesta per Fanpage.it, precedentemente Autrice per RAI Documentari. Relatrice e membro attivo dell'intergruppo parlamentare dei diritti fondamentali della persona per la sottocommissione cultura e inclusione linguistica. Master presso Luiss Business School in produzione e scrittura per la televisione; Laurea Magistrale cum laude in traduzione e letteratura francese.