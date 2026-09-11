ORGOGLIO TORRESE: il Comandante Miele si conferma eccellenza mondiale nella prevenzione sanitaria sulle crociere
Set 11, 2026 - Martina Siano
Il Comandante Vincenzo Miele è ancora una volta motivo di orgoglio per la città di Torre del Greco, avendo ottenuto per la seconda volta un punteggio di 100 su 100 nell’ispezione USPH, una delle più rigorose e temute ispezioni del settore crocieristico.
Vincenzo Miele: Da Torre del Greco alla conquista dei mari
Formatosi a Torre del Greco, Vincenzo Miele ha alle spalle oltre quarant’anni di carriera marittima. Un percorso che ha inizio nel 1981 con Tirrenia Navigazione, come allievo ufficiale di coperta. Il salto nella sua carriera giunge con la Fincantieri, quando diventa Ship Manager, per poi arrivare, nel 1997, nel settore crocieristico come Comandante esperto.
Nelle scorse settimane è stato celebrato per aver inaugurato la nuova stagione del nuovo homeport di Galveston, in Texas come Comandante della MSC Seascape. Un ruolo che lo rende protagonista dell’inizio di una nuova era operativa per MSC Cruises negli USA
USPH: La più temuta tra le ispezioni
A fare da cornice a questa rigorosa carriera è stato il secondo 100 su 100 ottenuto dall’ispezione USPH, parte del Vessel Sanitation Program, un’ispezione americana nata alla fine degli anni ‘70 con l’obiettivo di evitare il rischio della diffusione di malattie a bordo. L’USPH sottopone quindi le navi da crociera a rigorosi e approfonditi controlli; dal food alle pulizie; frutto di un rigido lavoro del Comandante sul lavoro di team dell’intero equipaggio.
Torre del Greco si proclama dunque fucina di Comandanti noti a livello internazionale, con la sua lunga tradizione di scuole e accademie marittime.