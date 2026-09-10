Da Torre del Greco a San Giorgio, l’Asl: “Nessun caso di West Nile da inizio 2026”

Buone notizie dall’Asl Napoli 3 Sud che nel 2026, ad oggi, non ha registrato alcun caso di West Nile – il cosiddetto virus delle zanzare – nei 57 Comuni del territorio aziendale.

Asl Napoli 3 Sud: nessun caso di West Nile nel 2026

A differenza dello scorso anno, con circa 60 casi rilevati, nel corso degli ultimi mesi non sono stati registrati pazienti infetti, nonostante l’aumento dei contagi che ha interessato anche la Campania (dove alcuni anziani sono anche deceduti dopo aver contratto il virus).

“Il dato rappresenta un elemento positivo nel quadro della sorveglianza sulle arbovirosi, soprattutto alla luce della circolazione del virus registrata negli ultimi anni. Nel corso del 2025, infatti, nel territorio dell’Asl Napoli 3 Sud erano stati accertati 60 casi nell’uomo” – si legge nella nota diffusa dall’Asl.

La West Nile Disease è una malattia virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette, del genere Culex, particolarmente attive dal tramonto all’alba. Nella maggior parte dei casi, l’infezione non provoca sintomi oppure si manifesta con disturbi lievi e simil-influenzali. Solo in presenza di persone anziane e soggetti fragili, con quadri clinici già compromessi, l’infezione può provocare gravi conseguenze neurologiche.

“Per mantenere alto il livello di attenzione, l’Asl Napoli 3 Sud ha attivato una task force multidisciplinare secondo il modello One Health, mettendo in rete competenze sanitarie, veterinarie, entomologiche e ambientali. L’obiettivo è individuare tempestivamente eventuali segnali di circolazione virale, identificare le aree di possibile esposizione e orientare gli interventi di prevenzione” – sottolinea l’Asl.

Per contenere l’epidemia, sono stati programmati e avviati anche diversi interventi di disinfestazione nei 57 Comuni afferenti all’Asl Napoli 3 Sud. Lanciata anche una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, alle amministrazioni comunali, agli operatori sanitari e agli stakeholder.

“Particolare attenzione è stata posta anche agli eventi pubblici: in occasione di manifestazioni, sagre, feste popolari e altre iniziative all’aperto sono previsti specifici interventi di disinfestazione straordinaria preventiva, quale requisito per il rilascio del nulla osta sanitario” – conclude l’Asl.