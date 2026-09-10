Spiaggia Mancinelli, i cittadini al vicesindaco di Torre del Greco: “Basta cancelli chiusi, riaprite tutto”

Numerosi cittadini si sono radunati ieri nel piazzale antistante Spiaggia Mancinelli, al confine tra Torre del Greco e Torre Annunziata, per far sentire la propria voce in merito alla chiusura della spiaggia. Presenti anche il vicesindaco di Torre del Greco Michele Polese e l’Assessore Viriginia Palomba.

Spiaggia Mancinelli nella riqualificazione del litorale torrese

«Non è un progetto che stiamo soltanto immaginando, ma che stiamo cercando di portare a termine» – ha dichiarato Polese – «Siamo già in contatto con la Città Metropolitana, ente finanziatore, per avere una somma che permette di fare un intervento che consenta di utilizzare la spiaggia nel breve-medio periodo». Il vicesindaco ha, però, anche ribadito la mole sostanziosa dei lavori da effettuare, volti a proteggere la spiaggia dall’erosione e eventualmente ad ampliarla, attraverso interventi di ripascimento.

Spiaggia Mancinelli rientrerebbe, inoltre, nel progetto più ampio di riqualificazione del litorale di Torre del Greco. In seguito a diversi sopralluoghi effettuati dall’amministrazione, infatti, anche Mancinelli ora fa parte del progetto, così come tutta l’area marittima che va dal confine con Torre Annunziata a quello con Ercolano.

Attenzione anche sulle reti fognarie

Come annunciato dall’Assessore Virginia Palomba, tutta la zona di Via Prota sarà interessata anche dall’implemento dei sistemi fognari. Ciò permetterebbe un corretto smaltimento dei reflui, evitando che finiscano in mare prima di convergere nel collettore.

Via Prota è al momento sprovvista di un sistema fognario e la maggior parte degli esercizi disposti sul litorale non dispone di un vero e proprio sistema di smaltimento. Di conseguenza, l’acqua molto spesso risulta eccessivamente sporca.

Troppi anni e troppe promesse per Spiaggia Mancinelli

I frequentatori della Spiaggia Mancinelli sono ormai poco inclini a credere alle promesse. L’ipotesi della riapertura della spiaggia entro l’estate prossima, infatti, è stata accolta con molte riserve.

«Ormai non ci fidiamo più delle istituzioni» – ha affermato una cittadina – «Sono anni che denunciamo la situazione degradata in cui versa questa spiaggia, ma non ci sono mai stati interventi concretii». Altri hanno sottolineato come il Comune di Torre del Greco abbia chiuso la spiaggia in maniera permanente da ormai tre anni. Molti temeno, quindi, di doverne aspettare ancora molti prima che venga riaperta.

La proposta di un passaggio alternativo

In vista dello scetticismo riguardo i lavori di riqualificazione della spiaggia, alcuni cittadini hanno proposto l’utilizzo di accessi alternativi, evitando, così, di dover attendere la chiusura della voragine che oggi blocca l’accesso alla spiaggia. Uno dei due passaggi rientra, però, nella proprietà di un condominio, mentre l’altro, che porterebbe al lido antistante la spiaggia, risulterebbe troppo distante per alcuni residenti di via Prota. L’amministrazione di Torre del Greco, inoltre, ritiene poco efficace l’apertura di un altro ingresso, ribadendo, invece, l’importanza dei lavori di risanamento.

La lotta dei cittadini per Spiaggia Mancinelli racchiude in sè un storia d’amore per il proprio territorio e la rabbia per l’ingiustizia di vederselo strappare via. La maggior parte dei bagnanti frequenta Mancinelli fin dall’infanzia, e ha fatto di quella spiaggia la custode dei propri ricordi. Vederla sbarrata, maltrattata e dimenticata è una ferita che i cittadini non riescono più a sopportare.