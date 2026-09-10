Via Vespucci, 23enne travolge e uccide un ciclista. Poco dopo, un’auto con 4 ragazze contro una palma

Incidente mortale ieri sera in via Vespucci, a Napoli. Erano da poco passate le 19:30 quando un giovane di 23 anni, alla guida di una moto con a bordo un passeggero di 24 anni, percorreva la strada in direzione da San Giovanni verso piazza Municipio. Giunto all’altezza dell’intersezione con l’ospedale Loreto Nuovo, per cause ancora da accertare, il centauro ha impattato contro una bicicletta a pedalata assistita guidata da un uomo di 64 anni.

L’urto ha provocato la caduta del ciclista, che ha battuto la testa sul manto stradale, mentre la moto è finita contro un veicolo fermo sul margine destro della carreggiata. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 64enne. Il conducente della moto è stato invece trasportato per le cure del caso all’ospedale del Mare, dove è stato sottoposto ad accertamenti per verificare un eventuale stato di alterazione al momento dell’impatto.

Sequestrati i veicoli, indagini in corso

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che ha proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti. La salma del ciclista è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento e chiarire le cause dell’impatto.

Mentre erano ancora in corso i rilievi tecnici relativi al primo sinistro, sulla carreggiata opposta di via Vespucci – quella che da Napoli conduce verso San Giovanni – si è verificato un secondo incidente, questa volta senza conseguenze per l’incolumità delle persone coinvolte.

Auto contro una palma: quattro ragazze a bordo, due in ospedale

Una giovane alla guida di un’automobile, con a bordo altre tre ragazze, ha perso il controllo del veicolo, finendo a forte velocità contro una delle palme poste ai margini della corsia riservata. L’urto, di notevole entità, ha provocato l’abbattimento della palma al suolo, senza però ferire nessuno dei passanti nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuto nuovamente il personale del 118, che ha trasportato la conducente e una passeggera presso l’ospedale del Mare per accertamenti. Per i rilievi tecnici è intervenuto il personale della Polizia Locale di Napoli dell’Unità Operativa Scampia, che ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione del tronco caduto sulla carreggiata e la messa in sicurezza dell’area.