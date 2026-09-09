Amerigo Vespucci a Napoli e Castellammare: la nave più bella del mondo torna a casa

Dopo il grande successo della Campagna in Nord America, la Amerigo Vesupucci, conosciuta come la “nave più bella del mondo”, tornerà a casa, facendo tappa a Napoli e Castellammare concludendo poi il suo tour mondiale.

Amerigo Vespucci torna a casa: tappe a Napoli e Castellammare

Il veliero che incanta il mondo, varato a Castellammare nel 1931, sta per rientrare in Italia per concludere il suo lungo viaggio a Trieste in occasione della 58esima edizione della Barcolana. La Vespucci, impegnata nel Tour Mondiale – Campagna in Nord America 2026, tra settembre e ottobre raggiungerà le città di Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia e infine Trieste

Il Tour, annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Dopo la sosta a Cadice (Spagna), la prima tappa del rientro in Italia sarà in Sardegna: dal 13 al 15 settembre la Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Cagliari, presso il Molo Ichnusa. In occasione della sosta cagliaritana, nei pomeriggi del 13 e del 14 settembre il Vespucci sarà aperto al pubblico per le visite.

Il 15 settembre, la Nave Amerigo Vespucci si ricongiungerà in mare con Nave Etna per la Cerimonia di Fine Campagne d’Istruzione 2026. Dal 17 al 19 settembre farà sosta a Castellammare di Stabia, nel cui cantiere navale nel 1931 è stata varata. Il 20 settembre raggiungerà la città di Napoli dove sosterà fino al 25 settembre.

A Napoli la Amerigo Vespucci ospiterà i team dell’America’s Cup impegnati negli stessi giorni nella Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre. Dopo la sosta campana raggiungerà la laguna veneta e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà a Venezia presso Riva di San Biasio – di fronte al Museo Storico Navale – in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione e alla sicurezza marittima, che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l’Arsenale della Marina Militare di Venezia.

Il veliero terminerà la Campagna 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo con oltre 2.000 imbarcazioni, e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mediterraneo, con oltre 1500 miglia no stop da Genova a Trieste, che alla sua sesta edizione arriva per la prima volta nel capoluogo giuliano. A Trieste, accanto alla nave, ci sarà anche il Villaggio IN Italia dall’8 al 12 ottobre che ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti.

Concluso a Trieste il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna Nord America 2026, la nave omaggerà con una sosta la città di Ravenna quale Capitale Italiana del Mare 2026. Durante le tappe sarà possibile accedere a bordo della nave negli orari e secondo le modalità indicate sul sito.