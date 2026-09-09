Si trova il conto svuotato in pochi secondi, rubano 7 mila euro: la truffa in Campania

Si sarebbe trovato il conto corrente svuotato un cittadino di Frigento, in provincia di Avellino: l’ennesimo episodio di truffa che sarebbe stato messo in atto da un 26enne di Napoli. Un ulteriore episodio che conferma la necessità di rafforzare i sistemi di sicurezza relativi ai sistemi di pagamento e invitare la comunità a tenere comportamenti responsabili, senza mai diffondere le proprie informazioni legate ai propri conti bancari.

Frigento, truffa di 7 mila euro: svuota il conto corrente

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il truffatore avrebbe sottratto ben sette mila euro dal conto corrente dell’uomo attraverso la tecnica del phishing. La vittima sarebbe stata adescata tramite un SMS con le credenziali dell’istituto del correntista e poi successivamente raggiunto telefonicamente dal truffatore che si sarebbe spacciato per un operatore della banca.

Nel corso della telefonata, avrebbe simulato un malfunzionamento informatico, spingendo l’uomo a rivelare le credenziali di accesso al suo conto per agevolare l’operazione. Informazioni che la vittima avrebbe comunicato senza indugi, credendo di essere in contatto con un rappresentate della banca stessa.

Così, in pochi minuti, il truffatore si sarebbe impossessato del denaro depositato sul conto, prelevando l’intera somma. La vittima avrebbe sporto denuncia ai carabinieri che sarebbero riusciti a risalire all’identità del malvivente: si tratta di unn uomo di 26 anni di Napoli, denunciato per frode informatica e truffa aggravata.

Per evitare di incorrere a truffe di questo genere, la maggior parte degli istituti bancari invita la clientela a non prestare attenzione a comunicazioni inviate via SMS da numeri non autorizzati e soprattutto a non comunicare le proprie informazioni riservate (quali password e codici di accesso).