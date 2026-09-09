Ricoverato l’operaio EAV rimasto folgorato sul lavoro, è cosciente: come sta

Sarebbero stabili le condizioni dell’operaio EAV rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel tratto ferroviario tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano.

Incidente sul lavoro, operaio EAV folgorato: come sta

L’uomo è attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli. Stando a quanto emerso sarebbe rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione sulla tratta. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire così come le cause dell’infortunio.

A seguito del ricovero dell’uomo, i vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e l’Amministratore Delegato di EAV Pietro Diamantini si sono recati all’Ospedale del Mare di Napoli per fargli visita e ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Trasportato al nosocomio in gravi condizioni, attualmente il lavoratore è cosciente, le sue condizioni sono stabili e sta collaborando con i sanitari che lo stanno assistendo.

“Abbiamo voluto essere qui di persona, accanto al dipendente e alla sua famiglia, in un momento così delicato. La cosa più importante, adesso, è che possa ricevere tutte le cure e l’assistenza necessarie. Vogliamo seguire da vicino le sue condizioni e far sentire la vicinanza della Regione Campania e di EAV a lui e ai suoi familiari. Un ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale dell’Ospedale del Mare per il lavoro che svolgono ogni giorno” – hanno dichiarato Casillo e Diamantini.