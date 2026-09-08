Il Savoia ritorna al Giraud: “Solo 180 minuti ancora lontano da Torre Annunziata”

La società Savoia 1908 ha annunciato il ritorno imminente dei biancoscudati a casa. Soltanto due partite, infatti, dividono la squadra dal tornare al Giraud, attualmente soggetto a lavori di ristrutturazione.

Le ultime due partire del Savoia a Giugliano in Campania

La partita del 12 settembre con il Crotone e quella del 19 settembre con il Casarano saranno ufficialmente le ultime disputate allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania.

All fine della pausa legata agli impegni previsti dal calendario, quindi, la squadra potrà finalmente tornare a giocare in casa, in occasione di Savoia-Inter Under 23, prevista per l’11 ottobre: “Solo 180 minuti ancora lontano da Torre Annunziata, poi si torna a casa!”, si legge nel comunicato della società.

Il ritorno tanto atteso dopo la Serie C

La scalata della Savoia nella Serie C non sembrava ancora del tutto completa per i tifosi del Savoia, che non hanno ancora potuto sostenere la squadra nella propria città. L’attesa per Torre Annunziata è, però, finalmente terminata, e la città potrà accogliere ufficialmente i giocatori allo stadio Giraud.

Il ritorno al Giraud rappresenta un altro fondamentale tassello nella nuova stagione calcistica oplontina. Simbolo storico della città, era l’ultimo pezzo mancante per la ribalta della squadra.

«Siamo in linea con il programma che ci siamo dati e con l’obiettivo che abbiamo dichiarato con chiarezza fin dall’inizio: mantenere la categoria. La classifica oggi dice questo […]», ha dichiarato il presidente Nazario Matachione, «Serviranno rispetto, concentrazione, sacrificio e fame. Perché, per noi ogni partita rappresenterà una finale.»