Primark apre il secondo negozio del Napoletano: inaugurato il maxi store da 10 milioni

Inaugurato ufficialmente il nuovo punto vendita Primark nel Napoletano: il retailer internazionale di moda ha aperto le porte del suo attesissimo mega store all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania.

Primark apre nel Napoletano: lo store al Grande Sud di Giugliano

Si tratta del quarto negozio del brand in Campania – dopo le aperture al Centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta), al Maximall di Pontecagnano (Salerno) e La Cartiera di Pompei (Napoli) – nonché il 23esimo in Italia, rafforzando ulteriormente la presenza del retailer nella Regione a solo una settimana dall’inaugurazione del suo 500esimo negozio a livello globale, nella vicina Pompei.

Con l’apertura del nuovo store a Giugliano in Campania, Primark investe €10 milioni nel territorio, creando 180 nuovi posti di lavoro nel settore retail a livello locale. Con una superficie commerciale di 4.260 metri quadrati distribuiti su un unico livello, Primark Grande Sud offre ai clienti articoli essenziali per tutti i giorni, le ultime tendenze e le collezioni più desiderate, dalle linee firmate Paula Echevarría e dalla collezione premium The Edit a prodotti di beauty, lifestyle e per la casa.

Inaugurato giusto in tempo per il back-to-school, il nuovo punto vendita metterà inoltre a disposizione delle famiglie tutto il necessario per il nuovo anno scolastico, sempre a prezzi eccezionalmente convenienti. L’offerta comprende centinaia di capi best seller da donna, uomo e bambino, recentemente ribassati nell’ambito della nuova strategia di Primark incentrata sull’“Iconic Value”.

Il nuovo store è dotato di 14 casse self-service, insieme a 11 casse tradizionali. I clienti potranno inoltre usufruire di 20 camerini, di cui 18 standard, 1 accessibile alle persone con disabilità e 1 per famiglie, garantendo un’esperienza di acquisto ancora più inclusiva e confortevole per tutti.

“A solo una settimana dal raggiungimento del traguardo del nostro 500° punto vendita a livello globale con l’apertura di Primark Pompei, siamo lieti di inaugurare anche il nostro nuovo store a Giugliano in Campania, rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Insieme, queste due aperture creeranno 330 nuovi posti di lavoro a livello locale, offrendo interessanti opportunità professionali nell’area. Desidero ringraziare gli straordinari team che hanno lavorato con grande impegno per rendere possibile l’apertura di questo negozio e prepararlo al meglio per il giorno dell’inaugurazione. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di Giugliano in Campania, offrendo loro prodotti di grande qualità, le ultime tendenze moda e un eccellente rapporto qualità-prezzo” – ha dichiarato Luca Ciuffrida, direttore di Primark Italia.

“L’apertura del nuovo punto vendita Primark rappresenta una buona notizia per Giugliano. Un investimento da 10 milioni di euro che porta sul territorio 180 posti di lavoro e offre un’opportunità concreta a tante famiglie, in particolare ai nostri giovani. La scelta di un marchio internazionale conferma la capacità della nostra città di attrarre grandi investimenti. Come Amministrazione continueremo a sostenere ogni iniziativa seria capace di produrre occupazione e sviluppo. A Primark e ai nuovi dipendenti rivolgo il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la città” – ha sottolineato il sindaco di Giugliano, Diego Nicola D’Alterio.

L’apertura dei nuovi store campani testimoniano il forte slancio della crescita di Primark nel mercato italiano, dove l’azienda prevede di raggiugere 28 negozi nei prossimi anni. Questa crescita si inserisce nella più ampia e ambiziosa strategia di espansione internazionale del retailer, sia nei mercati già consolidati sia in quelli nuovi. Attualmente, Primark opera con 505 punti vendita in 19 mercati tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.