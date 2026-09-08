Achille Lauro e Geolier insieme: esce Per Noi, una canzone d’amore in napoletano

Si intitola Per noi, il nuovo singolo di Geolier e Achille Lauro: una canzone d’amore, in uscita per la prima volta l’11 settembre, che vedrà il rapper partenopeo e il cantautore veronese esibirsi insieme, in napoletano.

Per Noi, la nuova canzone di Geolier e Achille Lauro

Si tratta della prima collaborazione ufficiale tra i due artisti, dopo il duetto allo Stadio Olimpico di Roma durante il concerto di Geolier, quando Lauro è salito sul palco insieme a lui per cantare Fotografia. Un incontro in musica che ha emozionato la platea ed ha spinto i due ad unirsi nuovamente, stavolta per lanciare un brano inedito.

Le anticipazioni diffuse sui social hanno scatenato migliaia di reazioni commosse da parte dei fan. In un video, con protagonisti Geolier e Achille Lauro alle prese con il singolo, è stata svelata una piccola parte del pezzo e della melodia. Poche note che hanno già suscitato emozione e trepidazione per i fan del duo.

Non solo Geolier, anche Achille Lauro canterà in napoletano, alternando strofe in italiano a quelle rigorosamente partenopee. Un altro grande traguardo del rapper che sta scalando le classifiche mondiali, instaurando collaborazioni di prestigio con artisti di rilievo nazionale e internazionale. La canzone sarà disponibile sulle piattaforme musicali un’ora dopo la mezzanotte dell’11 settembre.