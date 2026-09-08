Croce Rossa Ercolano, nuovo corso di formazione aperto anche a Torre del Greco e Torre Annunziata

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano ha annunciato la possibilità di partecipare ad un nuovo corso di formazione per volontari, rivolto anche ai territori di Torre Annunziata e Torre del Greco.

Che cos’è un corso di formazione CRI

I corsi di formazione della Croce Rossa Italiana sono rivolti a tutti coloro che desiderano partecipare e sono finalizzati ad una formazione completa del futuro Volontario.

Oltre ad un’introduzione ai valori culturali e morali dell’organizzazione, il corso prepara anche sui gesti salvavita e sulla gestione delle situazioni in cui possano risultare necessari.

Un’occasione di confronto con il territorio

Il corso costituisce un’importante occasione per tutti coloro che intendono sostenere la propria comunità. Ogni percorso è, infatti, strettamente legato alla realtà territoriale in cui si svolge e alle attività già esistenti della Croce Rossa. Soprattutto per i più giovani, rappresenta un momento di appartenenza e valorizzazione del proprio territorio.

Come partecipare al corso della Croce Rossa di Ercolano

L’età minima richiesta per partecipare è dai 14 anni in su. È possibile iscriversi accedendo a https://gaia.cri.it/, registrandosi poi come “Aspirante Volontario” e selezionando il corso a cui si desidera iscriversi. Il corso si svolgerà dal 19 settembre presso L’istituito Comprensivo Amedeo Maiuri in Via Marconi 113 a Ercolano. Per ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare la Croce Rossa di Ercolano al numero 0817775600, tramite l’email formazionecriercolano@gmail.com oppure sui social, contattando il profilo instagram @giovanicri_ercolano o Facebook Croce Rossa Italiana-Comitato di Ercolano.