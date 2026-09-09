Arriva il Fresco Vortice Ciclonico, crollano le temperature. Fino a 10° in meno: da quando

Dopo l’ondata di caldo record che ha caratterizzato la prima parte di settembre, stando alle previsioni meteo, è in arrivo un fronte termico fresco caratterizzato un brusco calo delle temperature da Nord a Sud.

Meteo, arriva il fresco: temperature giù di 10 gradi

Secondo le stime de Il Meteo, l’atmosfera sta per cambiare decisamente volto, mettendo fine, almeno per il momento, alle temperature roventi di questi ultimi giorni. Da un contesto stabile e dominato dall’alta pressione si passerà ad uno scenario ben più dinamico che darà il via ad un repentino crollo dei termometri.

Si tratterà di una vera e propria svolta termica che segnerà il passaggio da un clima subtropicale a temperature più consone alla media del periodo. Già da oggi, mercoledì 9 settembre, il vortice ciclonico farà sentire i suoi effetti al Nord e su parte del Centro tra temperature in calo e temporali. Sul resto del Paese, almeno inizialmente, il calo termico sarà più contenuto e il caldo continuerà a farsi sentire ma sarà solo questione di tempo.

La svolta, infatti, è destinata a coinvolgere progressivamente l’intera penisola. Sarà a partire da giovedì 10 settembre che il calo termico interesserà anche il resto del Centro e la Sardegna mentre venerdì 11 e sabato 12 settembre sarà il Sud a subire un deciso ridimensionamento dei valori termici.

In generale, dunque, verso il finire della settimana, in tutta Italia si respirerà aria più salubre e fresca, lasciandosi alle spalle la lunga fase di calore che ha interessato l’estate.