Arriva la grande fiera del Vintage: oltre 15 mila mq di stand, musica e area food

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, al Polo Fieristico A1 Expò di Caserta Sud, arriva la Fiera del Vintage, l’evento dedicato alla cultura retrò giunto alla sua XXIV edizione.

Fiera del Vintage 2026 a Caserta: 2 giorni di stand

L’A1 Expò inaugura la stagione fieristica con uno degli eventi più attesi della stagione, dando il via ad un intero fine settimana dedicato a chi ama cercare, curiosare e lasciarsi sorprendere da oggetti capaci di raccontare storie e attraversare generazioni. Su una superficie espositiva di 15mila metri quadrati completamente al coperto, il pubblico potrà immergersi in un percorso tra antiquariato, abbigliamento, vinili, giocattoli, retrogames, collezionismo, modernariato, rigatteria, artigianato e motori d’epoca. Un universo di stili e passioni, nel quale il fascino del passato incontra il piacere della scoperta.

Dal disco da tempo cercato al capo con cui dare un tocco personale al guardaroba, dal complemento d’arredo al giocattolo che riporta all’infanzia: ogni angolo della fiera sarà un invito a soffermarsi, riconoscere un ricordo o scoprire una nuova passione. Collezionisti, appassionati e semplici curiosi potranno condividere un’esperienza che mette in dialogo epoche e sensibilità diverse.

Non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vivo. Ad accompagnare il viaggio sarà, infatti, il DJ set di Enzo Rossi, con la vocalist Miryam Di Matteo: una colonna sonora che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della manifestazione.

La Fiera del Vintage è anche un’occasione per guardare agli oggetti con occhi diversi, apprezzando il valore del riuso, la qualità delle lavorazioni e il carattere di ciò che ha già vissuto una storia. Riscoprire, scegliere e rimettere in circolo diventano così gesti che uniscono gusto personale e attenzione ad un consumo più consapevole.

La manifestazione sarà aperta in entrambe le giornate dalle ore 10 alle ore 20. A disposizione dei visitatori un’ampia area food ed il parcheggio interno, per trascorrere la giornata tra gli stand con una pausa dedicata al gusto. Il ticket d’ingresso ha un costo di 3,50 euro. Stesso prezzo anche per il parcheggio coperto per tutta la giornata. Con la Fiera del Vintage prende dunque il via una stagione che proseguirà già la settimana successiva con Truck in Sud – Lo show dei motori.