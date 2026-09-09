La festa di San Gennaro a Trecase tra fede e tradizione

Anche quest’anno la città di Trecase si prepara a celebrare il santo patrono della città. Le celebrazioni di San Gennaro si svolgeranno dal 13 al 20 settembre, fra messe, processione e festeggiamenti.

Il culto di San Gennaro a Trecase

Il culto di San Gennaro a Trecase ha radici profondissime. La sua presenza, infatti, è attestata fin dal medioevo e ancor prima della fondazione della città. Dei documenti risalenti al 1093 attestano l’esistenza di un cappella rurale dedicata al santo, immersa nella vegetazione vesuviana. La fondazione ufficiale di Trecase risale, invece, a circa il 1550.

Il culto è ancora oggi profondamente sentito dalla comunità trecasese, che ogni anno onora il patrono con una settimana di festeggiamenti.

I festeggiamenti del 2026

Il programma delle celebrazioni avrà inizio domenica 13 alle 11:00 con la Messa solenne, lo svelamento del quadro del Santo e l’omaggio floreale del sindaco. Nei giorni successivi si susseguiranno, invece, le altre sante messe. Il momento più importante è domenica 20 settembre alle 9.00. Prevista, infatti, la processione della statua di San Gennaro, che attraverserà le strade principali di Trecase.

Fra gli eventi proposti durante i festeggiamenti, spiccano il concerto di Gianni Fiorellino nell’ambito di “Trecase vi aspetta”, venerdì 18 settembre alle 21.00, e la rappresentazione teatrale sacra del martirio di San Gennaro, realizzata dall’associazione culturale ‘A Panarella e prevista per domenica 20 alle 20.00.

«Sarà un periodo per ravvivare la nostra fede, riscoprire la nostra storia, custodire la nostra cultura e mantenere vive le nostre tradizioni», si legge sulla pagina dell’Associazione San Gennaro Aps Trecase «Un’occasione per stare insieme, nelle celebrazioni religiose e nei tanti appuntamenti del programma civile, facendo incontrare adulti, bambini e giovani, generazioni diverse unite dalla stessa comunità»