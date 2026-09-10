Ri-Vivi Torre Annunziata, cinque appuntamenti tra musica e spettacolo: il programma completo

Settembre si accende a Torre Annunziata con «Ri-Vivi Torre Annunziata», il cartellone di eventi promosso dal Comune nell’ambito della programmazione degli eventi metropolitani 2025-2026. Cinque gli appuntamenti previsti, tra concerti e spettacoli, tutti a ingresso libero.

Concerti in piazza

L’apertura è fissata per venerdì 11 settembre alle 21 in piazza Giovanni XXIII, nell’area antistante la Basilica della Madonna della Neve, con Javier Girotto. Il sassofonista e compositore argentino porterà sul palco il suo particolare percorso musicale, caratterizzato dall’incontro tra jazz, tango e sonorità sudamericane.

Domenica 13 settembre, sempre alle 21 e nella stessa location, sarà la volta di Mario Maglione, interprete della tradizione della canzone classica napoletana. Cantante e chitarrista, Maglione ha dedicato gran parte della sua carriera alla valorizzazione del repertorio partenopeo.

Anche la villa comunale ospiterà Ri-vivi Torre Annunziata

Il programma si sposterà quindi alla Villa Comunale. Giovedì 17 settembre alle 21 salirà sul palco Peppe Servillo con «Napulitanata», un viaggio attraverso la canzone napoletana e alcuni dei suoi autori più rappresentativi. Servillo, voce degli Avion Travel, proporrà un repertorio che attraversa diverse epoche della musica partenopea.

Venerdì 18 settembre, sempre alle 21, toccherà invece a Dadà, nome d’arte di Gaia Eleonora Cipollaro, con «Core in Fabula live». L’artista, conosciuta dal grande pubblico grazie a X Factor nel 2022, unisce nei suoi brani lingua e cultura napoletana a world music, elettronica e sonorità contemporanee.

La città si accende con la Notte Bianca

A chiudere la rassegna sarà la Notte Bianca di Oplonti, in programma sabato 26 settembre dalle 19 nel centro cittadino, fra gli eventi più attesi della rassegna. I torresi potranno, infatti, godere dell’apertura dei negozi in serata, passeggiando per le strade del centro, con street food e musica.

Dopo un’estate pressoché immobile, Ri-vivi Torre Annunziata costituisce una buona occasione per valorizzare la città, ricordando ai cittadini che è ancora possibile viverla anche in contesi di festa e convivialità. Un’occasione, però, che capita davvero troppo poco.