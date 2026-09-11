Normal, il colosso danese apre per la prima volta in Campania: tanti prodotti a 1 euro

Al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) ha aperto ufficialmente Normal, la celebre catena danese di negozi specializzati nella vendita di prodotti di uso quotidiano a prezzi competitivi.

In Campania apre il primo Normal: il colosso low-cost danese

Con oltre mille punti vendita nel mondo, Normal si distingue per offrire “prodotti normali a prezzi anormali”, garantendo prezzi fissi e bassi tutto l’anno, senza limitare gli sconti a particolari periodi o campagne promozionali. Il range di prodotti venduti include marchi conosciuti italiani e stranieri, alcuni difficilmente reperibili in Italia.

Da Normal è possibile trovare prodotti per la cura della pelle, igiene orale, cura dei capelli, makeup, prodotti per la pulizia della casa, fragranze e deodoranti, cibo e accessori per animali domestici, depilazione, make up e cosmetici, formati da viaggio, snack, bevande e altri prodotti alimentari. Tanti i prodotti a meno di 2 e 1 euro.

I negozi della catena danese presentano una struttura “a labirinto” come ad invitare i clienti a dare il via ad una vera e propria caccia al tesoro tra i tanti articoli interessanti di marchi noti e sconosciuti. I marchi più noti presenti da Normal includono L’Orèal, Colgate, Gillette, Nescafé, Max Factor e Kinder. Amatissimi anche gli snack americani e i prodotti per la skin care coreani.

Normal ha aperto il suo primo negozio nella città danese di Sikeborg ad aprile 2013. Da allora il brand è cresciuto fino a diventare una catena con oltre 1070 negozi in Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia.

Al momento la catena conta 21 store in diverse città d’Italia: Arese, Bologna, Genova, Guidonia, Lonato, Marcianise, 3 a Milano, Monza, Parma, 2 a Roma, San Giovanni Teanino, Savignano, Teramo, Udine, Venezia, Vicenza, Vignate e Voghera. Altri due store apriranno prossimamente a Roma e Conegliano.