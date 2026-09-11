Normal, il colosso danese apre per la prima volta in Campania: tanti prodotti a 1 euro
Set 11, 2026 - Veronica Ronza
Normal apre al centro commerciale Campania
Al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) ha aperto ufficialmente Normal, la celebre catena danese di negozi specializzati nella vendita di prodotti di uso quotidiano a prezzi competitivi.
In Campania apre il primo Normal: il colosso low-cost danese
Con oltre mille punti vendita nel mondo, Normal si distingue per offrire “prodotti normali a prezzi anormali”, garantendo prezzi fissi e bassi tutto l’anno, senza limitare gli sconti a particolari periodi o campagne promozionali. Il range di prodotti venduti include marchi conosciuti italiani e stranieri, alcuni difficilmente reperibili in Italia.
Da Normal è possibile trovare prodotti per la cura della pelle, igiene orale, cura dei capelli, makeup, prodotti per la pulizia della casa, fragranze e deodoranti, cibo e accessori per animali domestici, depilazione, make up e cosmetici, formati da viaggio, snack, bevande e altri prodotti alimentari. Tanti i prodotti a meno di 2 e 1 euro.
I negozi della catena danese presentano una struttura “a labirinto” come ad invitare i clienti a dare il via ad una vera e propria caccia al tesoro tra i tanti articoli interessanti di marchi noti e sconosciuti. I marchi più noti presenti da Normal includono L’Orèal, Colgate, Gillette, Nescafé, Max Factor e Kinder. Amatissimi anche gli snack americani e i prodotti per la skin care coreani.
Normal ha aperto il suo primo negozio nella città danese di Sikeborg ad aprile 2013. Da allora il brand è cresciuto fino a diventare una catena con oltre 1070 negozi in Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia.
Al momento la catena conta 21 store in diverse città d’Italia: Arese, Bologna, Genova, Guidonia, Lonato, Marcianise, 3 a Milano, Monza, Parma, 2 a Roma, San Giovanni Teanino, Savignano, Teramo, Udine, Venezia, Vicenza, Vignate e Voghera. Altri due store apriranno prossimamente a Roma e Conegliano.