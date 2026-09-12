È morto Padre Luigi: fondatore della Mensa del Carmine, ha dedicato la sua vita ai poveri

Dolore a Napoli per la scomparsa di Padre Luigi Maria Nasta, sacerdote e fondatore della Mensa del Carmine, morto in queste ultime ore.

Napoli, morto Padre Luigi: fondatore della Mensa del Carmine

Un lutto che ha gettato nello sgomento l’intera città partenopea, per la perdita di un parroco che ha dedicato tutta la sua vita ai bisognosi. Proprio lui, infatti, ha dato vita alla Mensa del Carmine, accogliendo e sfamando migliaia di persone, dai senzatetto ai cittadini in gravi difficoltà economiche.

A diffondere la tragica notizia è la Mensa del Carmine, attraverso un post pubblicato sui social. I funerali si terranno domani, 13 settembre, alle ore 17:00, presso la Basilica del Carmine Maggiore. Fedeli e cittadini potranno riunirsi per dare l’ultimo saluto a Padre Luigi.

“Con profondo dolore e immensa tristezza, la Mensa del Carmine e tutto l’ordine Carmelitano annunciano la scomparsa di Padre Luigi Maria Nasta o.Carm, sacerdote, e fondatore della Mensa del Carmine. Era il 13 giugno 1986 quando da un suo sogno e dalla sua fede è nata la Mensa del Carmine: un luogo dove nessuno dovesse sentirsi escluso, dove un piatto caldo potesse diventare un gesto d’amore e dove ogni persona potesse essere accolta con rispetto e fraternità. Dove nessuno potesse restare indietro” – si legge nella nota della Mensa del Carmine.

“Ha dedicato la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e dimenticati dalla società, e a tutti coloro che bussavano alla sua porta in cerca non soltanto di un aiuto, ma soprattutto di accoglienza, ascolto e dignità. Un rifugio sicuro per chi riparo non ha. Perdiamo una guida, un padre, un punto di riferimento. Ciò che Padre Luigi ha seminato continuerà a vivere in ogni pasto distribuito, in ogni persona accolta, in ogni mano tesa, in ogni volontario che servirà gli ultimi con amore. Ha insegnato a tutti i volontari che servire gli ultimi significa servire Cristo”.

“La Mensa continuerà il cammino che ha iniziato, custodendo la sua eredità e cercando ogni giorno di essere fedele al suo insegnamento. I funerali saranno celebrati domenica 13 settembre alle ore 17:00 presso la Basilica del Carmine Maggiore”.