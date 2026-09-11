Teresa ha compiuto 100 anni: la festa per la nonna di San Giorgio tra figli e pronipoti

San Giorgio a Cremano in festa per Teresa Ponticorvo, la cittadina che ha compiuto 100 anni e che, in occasione del grande traguardo, ha ricevuto la visita del sindaco Michele Carbone.

San Giorgio in festa: Teresa ha compiuto 100 anni

Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signora Teresa ha spento ben 100 candeline. Ad omaggiarla, facendosi portavoce dei più sentiti auguri dell’intera cittadinanza, è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone, accompagnato dal parroco Don Gioacchino.

Teresa ha gestito per anni, insieme al marito, un atelier di abiti da sposa. I festeggiamenti sono proseguiti in presenza dei figli, nipoti e pronipoti che si sono riuniti attorno a lei con gioia e affetto. A diffondere uno scatto, nel corso della festa, è stato proprio il primo cittadino.

“Sono stato a casa sua insieme a Don Gioacchino, in una serata che ha avuto come protagonisti Teresa e la sua meravigliosa famiglia: figli, nipoti e pronipoti, riuniti attorno a lei fino all’ultima generazione. Ed è proprio guardando questa grande famiglia riunita che si comprende il significato più profondo di un centenario. Non sono soltanto cento anni trascorsi, ma cento anni di storia, di sacrifici, di affetti, di cambiamenti e di vita condivisa” – si legge nella nota del sindaco.

“Teresa ha attraversato un secolo con energia, coraggio e quella straordinaria forza d’animo che ancora oggi la contraddistingue. Ma il regalo più bello che questi cento anni raccontano è forse proprio quello che questa sera aveva davanti agli occhi: una famiglia unita, cresciuta intorno a valori forti e capace di raccogliere e custodire una preziosa eredità di amore, rispetto e solidarietà”.

“I nostri anziani sono la memoria viva delle comunità. Le loro storie ci ricordano da dove veniamo e ci aiutano a comprendere meglio ciò che siamo diventati e ciò che vogliamo lasciare alle generazioni future. A Teresa rivolgo, con grande affetto, i miei più sinceri auguri per questo traguardo straordinario. Buon compleanno e grazie per questi cento anni di vita che oggi diventano memoria e patrimonio di tutta San Giorgio a Cremano”.