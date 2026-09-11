Come è morta Emma Bonino, la malattia scoperta 10 anni fa: cos’è il Microcitoma

Dopo una lunga malattia, si è spenta oggi a Roma la leader di +Europa Emma Bonino, morta all’età di 78 anni durante l’ultimo ricovero all’ospedale Santo Spirito, a seguito di un peggioramento delle funzionalità respiratorie.

Come è morta Emma Bonino: la lunga malattia

Tra le più importanti figure del radicalismo liberale e del femminismo italiano, Emma Bonino ha combattuto per anni contro una grave malattia. Era stata dichiarata guarita nel 2023 ma negli ultimi anni si sarebbero susseguiti una serie di ricoveri, sempre per complicazioni respiratorie. Prima nell’ottobre 2024 poi novembre 2025 e l’ultimo lo scorso 7 settembre.

La Bonino, circa 10 anni fa, aveva scoperto di essere affetta da un particolare tipo di tumore ai polmoni, conosciuto come microcitoma o SCLC (Small Cell Lung Cancer). Si tratta di un tumore polmonare aggressivo a piccole cellule, caratterizzato da una rapida crescita e una precoce diffusione metastatica.

Il microcitoma rappresenta circa il 15% di tutti i tumori polmonari ed è particolarmente temuto per la sua malignità. Si sviluppa nelle cellule neuroendocrine dei bronchi e si localizza prevalentemente nella parte centrale dei polmoni. Il principale fattore di rischio è il fumo di tabacco.

Inizialmente il microcitoma può rivelarsi asintomatico dando poi spazio alla comparsa rapida di sintomi come: tosse persistente, dispnea o difficoltà respiratoria, dolore toracico, perdita di peso e affaticamento, sindromi paraneoplastiche. Il trattamento dipende dallo stato della malattia e dalle condizioni generali del paziente.