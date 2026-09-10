Cremano Film Festival, proiezioni gratis e tanti ospiti: da Lello Arena a Nunzia Schiano

Dal 18 settembre all’8 novembre prende il via la quarta edizione del Cremano Film Festival, la manifestazione cinematografica, diretta da Massimo De Matteo, che darà il via a proiezioni gratuite e incontri con ospiti di fama nazionale.

Film Festival 2026 a San Giorgio: proiezioni gratis e ospiti

Il Festival porterà nella città di Massimo Troisi proiezioni di opere prime e cortometraggi, incontri con i grandi protagonisti del cinema, masterclass e percorsi di formazione dedicati soprattutto alle nuove generazioni. Novità di questa edizione il decisivo passo verso il futuro: per la prima volta, infatti, il programma dedica un ruolo centrale al rapporto tra cinema tradizionale e Intelligenza Artificiale, riflettendo sulle opportunità creative offerte dalle nuove tecnologie, le trasformazioni nel lavoro audiovisivo e le questioni etiche che accompagnano questa rivoluzione.

La kermesse darà modo di interrogarsi su come cambierà il modo di scrivere, girare, montare e produrre un film e, soprattutto, su quale spazio resterà alla sensibilità e alla creatività umana. Il tema dell’IA sarà affrontato attraverso la masterclass “Live Action vs AI” rivolta ai giovani fra i 18 e i 40 anni e una quota di partecipanti sarà riservata agli studenti delle scuole superiori. La partecipazione è gratuita previa prenotazione, gli appuntamenti sono previsti dal 26 al 28 ottobre, in tre incontri.

Il 26 ottobre, con il laboratorio curato da Federico Luglio, regista produttore e fondatore di AI Movie Awards – AIMA, gli studenti lavoreranno alla creazione audiovisiva attraverso l’Intelligenza Artificiale, partecipando a un vero hackathon creativo. Il 27 ottobre, grazie alla collaborazione con Pigrecoemme, scuola napoletana di cinema diretta da Rosario Gallone, i ragazzi entreranno invece in un vero set cinematografico e realizzeranno un breve film attraverso le tecniche tradizionali.

Il 28 ottobre sarà il momento del confronto: un panel metterà faccia a faccia cinema tradizionale e cinema realizzato con l’IA. La stessa giornata ospiterà la premiazione dei migliori cortometraggi delle due sezioni del concorso, tradizionale e IA. A decidere, questa volta, saranno proprio gli studenti, chiamati a esprimere il proprio voto. Un modo concreto per trasformare il pubblico più giovane da semplice spettatore a autore, osservatore critico e protagonista del dibattito sul futuro dell’audiovisivo.

Il sipario sulla quarta edizione si alzerà venerdì 18 settembre con il gran galà di apertura a Villa Vannucchi, luogo particolarmente significativo per la storia cinematografica della città, legato alla prima scena di “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi. Qui sarà apposta una targa ricordo di quella scena iconica dell’opera prima di Troisi, mentre Lello Arena, dal vivo, rievocherà quel momento insieme a Patrizio Rispo, Carmine Faraco e Peppe Borrelli.

Momento centrale della serata sarà poi il Premio alla Carriera al Maestro Mariano Rigillo, che sarà consegnato dall’attore Massimiliano Gallo. Sarà presentata anche la madrina ormai consolidata del Festival, Nunzia Schiano e saranno presenti attori, registi, sceneggiatori e produttori. Ad accompagnare la serata le musiche dal vivo del pianista Giuseppe Ganzerli e del violinista Vincenzo Bilo. La conduzione sarà affidata al giornalista Enzo Agliardi e a Roberta “Proxy” Ricci, mentre la regia sarà curata da Gianni Parisi.

Dal 24 ottobre all’8 novembre si susseguiranno le seguenti proiezioni gratuite in Villa Bruno:

24 ottobre ore 20:30 – Avemmaria di Fortunato Cerlino;

25 ottobre ore 20:30 – Da cosa nasce cosa di Gino Rivieccio;

5 novembre ore 20:30 – Strike, figlio di un’era sbagliata di Gabriele Berti;

6 novembre ore 20:30 – Notte fonda di Giuseppe Miale di Mauro;

7 novembre ore 20:30 – La Salita di Massimiliano Gallo.

Saranno presenti in sala attori, registi e produttori delle opere in rassegna. L’8 novembre alle ore 20:30 in Villa Vannucchi si terrà la serata conclusiva con le premiazioni dei corti in concorso.

