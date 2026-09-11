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Da Alberto compie 80 anni: festa gratis e aperta a tutti per lo storico bar napoletano

Set 11, 2026 - Veronica Ronza

Bar Alberto Capri

Martedì 15 settembre, in occasione dell’80esimo compleanno del bar Da Alberto, storico locale di Capri, si terrà una festa aperta a tutti, dalle ore 19:00 fino a tarda serata.

Bar Da Alberto, festa gratis a Capri per gli 80 anni

Un grande evento che coinvolgerà il bar e la piazzetta circostante, per celebrare l’importante traguardo degli 80 anni coinvolgendo l’intera isola caprese. Ad animare la serata sarà un grande programma di musica e spettacolo, pensato per trasformare la piazzetta in un vero palcoscenico, prolungando i festeggiamenti fino a tarda sera.

Ad aprire la festa saranno Scialapopolo e La Bella Capri, i due storici gruppi folkloristici capresi, che porteranno in piazza la tradizione dell’isola attraverso i canti, le melodie popolari e le atmosfere tipiche delle grandi feste capresi. La serata entrerà poi nel vivo con Matteo Borghi Band, protagonista di uno spettacolo che spazierà dalla musica italiana ai grandi successi internazionali. A chiudere la serata saranno gli Eclissi di Soul con le loro sonorità soul, funk, disko e un repertorio capace di far cantare e ballare tutta la piazzetta.

Da Alberto: 80 anni di dolcezza e amore per Capri

Era il 1946 quando Alberto, dopo la sua esperienza come pasticciere a bordo del leggendario transatlantico italiano Rex, aprì il suo bar a Capri insieme alla moglie Immacolata. Era una Capri profondamente diversa da quella di oggi, appena uscita dalla guerra, quando il turismo non rappresentava ancora il principale motore dell’economia dell’isola e la vita caprese era scandita in modo diverso da oggi.. È in questo contesto che nasce la storia del Bar “da Alberto”, destinata a diventare nel tempo una delle realtà più conosciute e amate della tradizione dell’isola.

Con amore, dedizione e spirito di famiglia, l’attività viene portata avanti dal figlio Giovanni, insieme alla moglie GiannaMaria, che ne raccolgono il testimone e ne custodiscono la tradizione, fino al successivo passaggio ad Alberto e Rita, dando continuità a una storia arrivata oggi alla sua terza generazione.

La direzione invita i partecipanti a non portare fiori o omaggi. Per chi desiderà fare un regalo sarà predisposto un punto di raccolta discreto dove ciascuno, liberamente e in forma anonima, potrà lasciare una busta con qualsiasi contributo. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni dell’isola di Capri.

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barCapri
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre