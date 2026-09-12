Il Comune di Napoli assume, si cercano 110 persone: c’è un’unica prova scritta

Lavoro – Il Comune di Napoli assume personale: è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 110 persone nell’ambito dei servizi sociali territoriali.

Lavoro, il Comune di Napoli assume: si cercano 110 persone

Le figure professionali richieste sono tre: assistente sociale (51 unità), funzionario psicologo (35 unità) ed educatore professionale (24 unità). Le assunzioni saranno a tempo pieno e determinato. Le candidature potranno essere presentate attraverso il Portale del Reclutamento InPa, autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Si può presentare domanda entro le ore 23:59 del 12 ottobre prossimo.

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di un’unica prova scritta, differenziata in base alla figura professionale da selezionare. I neo assunti verranno inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. I requisiti generali e specifici dei candidati sono specificati nel bando, consultabile sul sito internet del Comune.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento di una tassa di concorso pari ad euro 10,00 (dieci euro) con le modalità riportate nel portale InPA. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili professionali, il versamento della quota dovrà essere effettuato per ciascun profilo. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di annullamento o revoca della procedura per sopravvenuto interesse pubblico.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento nelle politiche sociali e mira a potenziare la capacità operativa dell’Amministrazione comunale nella presa in carico delle fragilità, nel sostegno alle famiglie, nell’inclusione sociale e nell’erogazione dei servizi rivolti alle persone più vulnerabili.