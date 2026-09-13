Sparatoria a Torre del Greco: colpito un ragazzo estraneo alla lite

Una lite tra ragazzi sarebbe all’origine del ferimento di un giovane di 27 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al piede destro. L’episodio è avvenuto stanotte in via Marconi, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Il giovane, incensurato, è stato trasportato all’ospedale Maresca, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Da una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe rimasta estranea alla lite che avrebbe portato all’esplosione del colpo, trovandosi coinvolta suo malgrado nell’episodio.

Indagini in corso, sequestrati tre bossoli calibro 9

Presso la struttura ospedaliera sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, allertati dopo la segnalazione del ferimento. Sul luogo dell’accaduto è stato effettuato anche un sopralluogo da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli calibro 9, verosimilmente riconducibili al colpo esploso nel corso della lite. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili del ferimento.